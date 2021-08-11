Кріптовалютное пограбування століття: хакери викрали 600 млн доларів

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Невідомі хакери зламали платформи Poly Network і вивели понад 600 млн доларів США в декількох криптовалютах. Обсяг викрадених коштів став найбільшим в історії децентралізованих фінансових сервісів.
Про це повідомляє агентство Reuters .
Хакерська схема
За даними аналітичної компанії The Block, хакери могли отримати доступ до закритого ключа для підпису транзакцій. Зломщики роздобули адреси гаманців, які скидали учасникам платформа Poly Network і через які вивели криптовалюти.
Платформа закликала клієнтів, які постраждали від кібератаки, блокувати ключі, що приходять з невідомих адрес.
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Зараз платформа Poly Network запропонувала кіберзлочинцям зв'язатися з ними, щоб домовитися і повернути кошти. В іншому випадку платформа погрожує подати в суд. Чи залучені правоохоронні органи до розслідування крадіжки, Poly Network не повідомляє.
Кріптовалютні злочини
- На початку 2018 року в Японії сталася одна з наймасштабніших крадіжок кріптоактівов з моменту їх появи. Тоді хакери викрали криптовалюту на 400 млн доларів.
- У 2019 року хакери зламали одну з найбільших кріптовалютних бірж Binance і вкрали понад 40 мільйонів доларів в біткоїнах.
- Крадіжка криптовалюти відбувається і в Україні. У 2018 році група кіберзлочинців, які базувалися в Україні, вкрали у інвесторів криптовалюти на 50 мільйонів доларів.