Фінансист попередив про ризики операцій із криптовалютами: Більшість не мають цінності

Потрібно враховувати ризики, інвестуючи в ці активи, заявив глава ФРБ Сент-Луїса Джеймс Баллард

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Глава Федерального резервного банку Сент-Луїса (одного з 12 банків, які становлять Федеральну резервну систему США) Джеймс Баллард вважає, що більшість криптовалютне представляють цінності, й інвестори повинні з обережністю вкладати в них кошти.

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Про це він заявив в інтерв'ю Yahoo Finance.

"Ми маємо пару тисяч (криптовалют – Ред.), більшість із них не становлять цінності", – вважає Баллард. Він також попередив про волатильність криптовалют і рекомендував проявляти обережність і враховувати ризики, інвестуючи в ці активи.

Водночас експерт визнав: "Якщо криптовалюти можуть полегшити транзакції, які складно провести із допомогою традиційних валют, тоді у них є призначення і вони можуть бути в обігу поряд із національними валютами".

А член ради управлінців ФРС Лейл Брейнард, в свою чергу, в понеділок, 24 травня, звернула увагу на те, що Китай досягнув прогресу в розробці національної цифрової валюти.

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"Для нас дуже важливо пильно стежити за прогресом багатьох центробанків (у розробці цифрових валют – Ред.), включаючи китайський (ЦБ – Ред.)" , – сказала вона в ході заходу криптовалютної платформи CoinDesk.

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А тим часом основну криптовалюту світу – біткоїн – продовжує лихоманити. Протягом вівторка, 25 травня, він піднімався вище 39 800 доларів і падав нижче 36 600 за "монету". А о 19:50 за київським часом, згідно з CoinDesk, він торгувався трохи вище 37 900 доларів, при цьому зростання його ціни за добу склало 0,88%.

Нагадаємо, 24 травня засновник компанії Tesla Ілон Маск зустрівся з американськими майнерами. Вони пообіцяли розвивати використання поновлюваних джерел енергії при видобутку криптовалюти. Твіт Маска про це оживив ситуацію на ринку: біткоїн двічі за ніч наближався до психологічної позначки в 40 тис. доларів, а Ethereum і XRP показали добове зростання в районі 20%.