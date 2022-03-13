Потрібні будуть руки. Які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни

Експерти назвали найперспективніші галузі економіки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кожен новий день наближає нас до перемоги. І поки військові на фронті знищують окупантів, експерти в тилу прогнозують, як відновлюватиметься країна після війни. Гроші на відновлення економіки будуть – Захід готує аналог "плану Маршалла" для України, а заморожені кошти РФ теж допоможуть нашій країні реформувати економіку.

"Сьогодні" разом з експертами з'ясовували, які галузі економіки відновлюватимуться передовсім.

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Ще один шанс для реформ

Досі реформи в Україні тривали не дуже швидко. Захід давав поради, але українські еліти не дуже поспішали щось кардинально змінювати. Адже наявна система багатьох влаштовувала. Але війна дає нам ще один шанс провести реформи.

"Питання, пов'язані з економічним розвитком України, виникали задовго до війни, і якихось однозначних відповідей дати не виходило. Уряди змінювалися, але кожен з них твердив про необхідність стимулювати бізнес та розвиток економіки, але далі формальних змін у частині силових структур або прийняття "гучних" законопроєктів для стимулювання справа так і не пішла. Тому варто поставити головне питання – що слід міняти, щоб досягти реальних успіхів після закінчення воєнних дій", – каже керівник компанії Perfomance Management Сергій Сароян.

За його словами, проблем із фінансуванням не має виникнути – західні країни показово вливатимуть гроші в Україну, щоб послати недвозначний сигнал про те, як важливо дотримуватися європейських цінностей. Наприклад, прем'єр-міністр Великої Британії вже встиг розповісти про аналог "плану Маршалла", щоправда, без якоїсь конкретики.

"Втім, можна сказати, що цей самий план уже певною мірою реалізовувався і до війни: вливання грошей разом з вимогами про викорінення корупції, приватизацію, контроль над основними процесами, вільне переміщення товарів між країнами тощо. Власне, особливого ефекту це поки що не принесло", – каже Сароян.

Щоб відновлювати галузі, необхідно визначитися – які взагалі життєздатні.

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"Здебільшого нині "живуть" лише сільське господарство та металургія. З ними і після закінчення воєнних дій все буде гаразд. Тому на них і потрібно буде акцентувати, поступово відновлюючи і все інше", – каже Сароян.

Крім того, експерт не відкидає, що добрий стимул економіка отримає завдяки розвитку малого та середнього бізнесу – визначального складника будь-якої економіки розвинутих країн.

"Приємно бачити, як представники малого бізнесу в країні не здаються і намагаються працювати, незважаючи на обставини, і підлаштовуються під нові реалії та жорсткі умови. Як показує історія, розраховувати на підтримку з боку чиновників не варто. Гадаю, що саме ініціатива пересічних громадян-підприємців стане головним драйвером розвитку країни на найближчі роки", – каже Сароян.

Потрібні будуть робочі руки

Після війни Україну доведеться відбудовувати ударними темпами. Можливо, деяким із нас доведеться опановувати робітничі професії. Як то кажуть, без перукарів країна прожити зможе, а ось без будівельників – ні.

Ймовірно, аналог довоєнного великого будівництва, яке просував Володимир Зеленський, пошириться на всю Україну, і країна стане одним великим будівельним майданчиком.

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"Тема відновлення України після війни зробить привабливим весь регіон для інвестицій, і для різноробів. Зокрема, на території держави потрібно буде відбудовувати стратегічні об'єкти, будуть потрібні і техніка, і будівельні матеріали, і трудовий ресурс. Якщо під гарантії Заходу інвестори отримають юридичну підтримку про захищеність своїх дій, чого не було всі ці роки, країна буде відбудовуватися швидко", – говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Новий транспортний коридор

Після закінчення війни Україна має отримати чудову перспективу стати транспортною артерією між Китаєм та ЄС. Через те, що Росія та Білорусь, через які йшло багато товарів з Азії до Європи, опинилися під санкціями, ніхто не хоче возити товари через ці країни.

Навіть підприємства Казахстану не хочуть мати справу з імпортом через Росію. Є інформація, що вже зараз багато хто з них змінює логістику і воліє організовувати доставлення з ЄС через Чорне море, країни Кавказу та Каспійське море.

"Думаю, що Китай теж відмовиться від транспортування вантажів через територію Білорусі та Росії. В України з'явиться шанс вбудуватися в транспортний коридор "Новий Шовковий шлях" між Китаєм та ЄС. Крім того, наша країна може брати участь у торгівлі між країнами ЄС, Іраном та Індією, також ми можемо транспортувати вантажі, які йтимуть із Туреччини до Європи", – каже економіст Олексій Кущ.

За словами експерта, якщо Україна скористається цією нагодою, то вже за кілька років транспортна галузь розпочне генерувати до 30 млрд доларів ВВП. А Україна інтегрується до глобальної транспортної системи, включно з транснаціональними логістичними ланцюжками. І навіть якщо з Росії із часом знімуть санкції, то транспортний коридор через Україну залишиться.

Раніше ми писали, як Китай може скуповувати дешево всю Росію. Про те, як правильно розпоряджатися грошима під час війни, читайте тут.