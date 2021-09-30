Коли в Україні увімкнуть опалення? Шмигаль назвав умову

У Кабміні розповіли скільки чекати до початку опалювального сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що опалення в Україні ввімкнуть тоді, коли протягом трьох днів буде зафіксовано температуру нижче 8 градусів тепла.

Про це прем’єр заявив під час засідання уряду в середу.

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Шмигаль наголосив, що це передбачено законом і додав, що підготовка до опалювального сезону в Україні майже завершилася.

"Опалення місцева влада включить, щойно середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, як і має бути за законом, і буде триматися так не менше трьох днів", – сказав політик.

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За словами очільника Кабміну, у підземних газосховищах України наразі міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива – достатньо.

"Готовність — понад 90% по всій країні, а деякі міста готові практично на 100%", – наголосив прем’єр.

Тарифи на газ

"Нафтогаз України" встановив річні тарифи на газ для побутових споживачів та виробників тепла.

Згідно з ними, для населення діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр, а підприємствам теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов наголосив, що ця ціна є цілком доступною і високі ціни у платіжках – відповідальність місцевої влади, яка завищує тарифи.