"Київстар" змінює умови – що подорожчає з 21 квітня

"Київстар" піднімає плату за дзвінки до Росії / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Оператор мобільного зв'язку "Київстар" змінює умови дзвінків у Росію. Вартість однієї хвилини розмови з російським номером піднімається до 20 грн, а правила дзвінків до інших країн залишаються без змін.
Відповідну інформацію клієнти оператора отримали у СМС.
Зміни набудуть чинності з 21 квітня, зазначається у повідомленні.
"Київстар" закриває популярні тарифи
З 1 травня оператор закриває чотири популярні серед українців тарифи:
- Соцмережі +1000мб";
- "Соцмережі +3000мб";
- "Смартфон базовий";
- "Смартфон профі".
Проте натомість, з 14 квітня "Київстар" підвищив кількість мегабайтів мобільного інтернету у тарифах – "Спілкування без кордонів" і "Дзвінки без кордонів".
Місячна плата при цьому не зміниться, зате зросте кількість інтернету у цих тарифах до 5000 МБ тиждень замість 100 МБ.
Також на період війни в Україні Київстар знизив вартість своїх додаткових пакетів "День Онлайн", "Інтернет-пакет" та "Нічний".
"Сьогодні" також писали, що українським біженцям буде доступний безкоштовний роумінг на території Євросоюзу та розповідали, які смс заблокував "Київстар".