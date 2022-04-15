Київ, Вінниця, Одеса – за скільки продають квартири з шиком в Україні

Розповідаємо про цікаві пропозиції житла на ринку нерухомості / Фото: Pexels, Dom.Ria, Колаж: Сьогодні

У квітні в Україні ожив ринок нерухомості. Найшвидше адаптувалася до змін "первинка" на заході країни, одна на вторинному ринку також є чимало пропозицій.

Редакція "Сьогодні" зібрала актуальні пропозиції з ринку нерухомості та пропонує дізнатися, який шик продають в Україні за космічні суми.

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Київ

У лідерах по захмарних цінах на житло залишається Печерський район. На Драгомирова продають елітні квартири за 7 млн доларів (210 млн грн). У комплекті є дев'ять кімнат площею 500 квадратних метрів із дизайнерським ремонтом. Мармурова плитка, дубовий паркет, дитяча кімната з палацом, сауна і СПА-зона, а також окрема серверна – набір, який отримає новий власник.

Квартира на Драгомирова / Фото: Dom.Ria

На Мічуріна за 3,2 млн доларів (96 млн грн) продають п'ятикімнатну квартиру на 350 кв. м. Апартаменти з дизайнерським ремонтом розташовані в клубному будинку та імітують стиль Ренесансу – з мармуром, золотом і дубом. У вітальні є бивень слона, перські килими, антикваріат і шкіряні дивани. Доповнює все дві спальні та кухня-їдальня; на території також є басейн.

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Квартира на Мічуріна / Фото: Dom.Ria

Чотирикімнатну квартиру площею 428 кв. м продають на Тимірязівській у Києві. Цегляний будинок збудували в проміжку 2001-2010 років, але вартість житла в ньому становить 3 млн доларів (90 млн грн). В апартаментах зроблений дизайнерський ремонт, всередині – колекційні меблі, декор, більярдна, зимовий сад, власний ліфт та підземний гараж.

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Квартира на Тимірязівській / Фото: Dom.Ria

Вінниця

У Вінницькій області житло в десятки разів дешевше, ніж на столичному Печерську. За 215 тис. доларів (6,4 млн грн) пропонують п'ятикімнатну квартиру площею 248 кв. м на Князів Коріатовичів. Це триповерхове житло з ремонтом, кондиціонерами, індивідуальним опаленням, сауною та прибудинковою територією з альтанкою. Меблі продають в комплекті.

Квартира у Вінниці / Фото: Dom.Ria

За 160 тис. доларів (4,8 млн грн) можна придбати житло з шістьма кімнатами на Магістратській. На площі 208 "квадратів" розмістилися спальні, вітальня, ванні кімнати з підігрівом підлоги. У вартість входять меблі та техніка, а також гараж.

Квартира на Магістратській / Фото: Dom.Ria

Одеса

На Французькому бульварі в одеській Аркадії продають 6-кімнатну квартиру на 365 кв. м. Вартість житла становить 3,8 млн доларів (114 млн грн). У ціну входить "пентхаус-вілла" з панорамним видом на море, в "палацовому стилі" з використанням мармуру та сусального золота. Квартира повністю умебльована, є більярдна, кабінет, сауна, тераса, підземний паркінг.

Французький бульвар в Одесі / Фото: Dom.Ria

У центрі Одеси є житло на Катерининській, з ліпниною, розписами на стелі та стінами з ракушняка. Квартира дворівнева, з шістьма кімнатами й балконом на першому поверсі та п’ятьма кімнатами й сауною з джакузі на другому. На підлогах дубовий паркет. Вартість – 1 млн доларів (30 млн грн).

Дім на Катерининській / Фото: Dom.Ria

На Генуезькій збувають трикімнатну квартиру площею 170 "квадратів" за 900 тис. доларів (27 млн грн). Житло збудоване у 2011-2015 роках, з італійськими меблями та матеріалами. У спальні все від Versace, а кухня обладнана в стилі студії.

Квартира на Генуезькій / Фото: Dom.Ria

Раніше ми розповідали, за скільки у квітні здають в оренду квартири в Києві. Дізнавайтеся також, які ціни на житло в західних областях України.