Чи є привід для паніки? Що буде з курсом долара і євро восени

Долар і євро знову дорожчають / Фото: Сьогодні, НБУ

Влітку гривня значно зміцнилася відносно долара, однак так відбувається не перший рік поспіль. Незважаючи на те, що тенденція до стрімкого зростання курсу іноземної валюти дедалі частіше зазначається восени, що буде цьогоріч – залежить від певних чинників.

Що буде з курсом долара і євро в найближчі три місяці, розбирався сайт "Сегодня".

Літо пройшло без потрясінь

В середині серпня курс долара на міжбанку знизився до рекордних цьогоріч 26,62 грн/долар. Зміцнення гривні не зупинило й те, що інвестори-нерезиденти перестали активно вкладати валюту в ОВДП, побоюючись високих інфляційних ризиків.

Регулятор викуповував надлишки валюти на ринку, не допускаючи різких стрибків курсу і поповнюючи золотовалютні резерви; також НБУ з 23 липня підвищив облікову ставку (відсоток, що стягується Нацбанком за рефінансування комерційних банків) до 8%, розвіявши побоювання тих, хто очікував погіршень у монетарній політиці.

Що чекає долар восени

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що восени курс гривні зафіксується на рівні 27,5 грн за долар.

"Я думаю, що буде 27,8-27,9 до кінця року, а до осені буде десь 27,5 грн, – сказав експерт. – Грошей вистачає. В принципі, нас чекає дуже непоганий урожай, будуть традиційні надходження від наших експортерів".

У той же час говорити про те, що ділова активність призведе до різкого збільшення попиту на долар, він не став – особливо з прицілом на можливий локдаун. Крім того, з боку нерезидентів, які будуть виходити з ОВДП, тиску на гривню немає, вважає Олег Пендзин.

За його словами, недавнього надходження на рахунки Мінфіну 2,7 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, призначених для відновлення економік після коронавірусу всіх країн-учасниць МВФ, буде більше ніж достатньо для покриття бюджетного дефіциту.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко також вважає, що значну девальвацію національної валюти не буде аж до кінця року, з огляду на очікування рекордного врожаю і отримання Україною 2,7 млрд доларів від МВФ.

"Якогось особливого навантаження не передбачається. Практично рік ми можемо закінчити на цьому ж курсі, який є нині – 27 грн/долар", – говорить Охріменко.



Ослаблення гривні до рівня 30 грн/долар до кінця року експерт назвав вкрай малоймовірним, бо "немає факторів". За його прогнозами, найближчим часом Нацбанк продовжить викуповувати надлишок валюти на ринку для недопущення різких стрибків курсу.

"Якщо раніше дійсно були чинники, які впливали і стимулювали девальвацію, то тепер цих факторів немає", – резюмував Охрименко.

Керівник відділу аналітики групи компаній Forex club Андрій Шевчишин також підтверджує, що допомога від МВФ в розмірі 2,7 мрд доларів є досить сильною опорою для гривні, яка згладить нинішні інфляційні ризики. За його словами, гривня в перший день осені перервала сезонний тренд зміцнення весни-літа і рухається в зону 27,5 грн/долар, і це найближча мета, на яку орієнтується ринок.

"Я б розглядав зараз курс 27-28 грн/долар в осінній період (27,5-28 на кінець осені)", – говорить експерт.

Одним із безумовних сприятливих факторів для гривні експерт назвав рекордний очікуваний урожай і ціни на зерно вищі за торішні.

Ризики для гривні

Серед ключових ризиків, які можуть посилити тиск на гривню в найближчі місяці, експерти називають ситуацію на Донбасі, яка на сьогодні залишається досить складною.

Зокрема, за словами Андрія Шевчишина, в разі ескалації конфлікту гривня виявиться під дуже потужним тиском. Відповідно, і нерезиденти, і громадяни України побоюються, що це може призвести до надлишкового попиту на валюту.

"Якщо ми побачимо ескалацію конфлікту, як найяскравіший фактор впливу, і прорахунки в бюджетній політиці... якщо з'явиться активна гривня, яка буде використовуватися в спекулятивних цілях для скупки валюти в очікуванні її падіння, то гривня може опуститися нижче 28 грн/долар", – сказав Шевчишин.

Також, за його словами, в зоні уваги валютного ринку залишається актуальною епідеміологічна ситуація, оскільки ще один локдаун українська економіка витримає насилу, враховуючи низькі темпи відновлення після попередніх карантинних обмежень.

"Цей фактор – двоякий. Введення карантину з одного боку б'є по економіці і потім після його зняття буде відображатися на гривні, оскільки на час карантину вся ділова активність зменшується, імпортери не закуповують товари. У той же час у період запровадження карантину гривня може залишатися стабільною, оскільки імпортери не будуть проявляти активність із купівлі валюти для імпорту", – говорить Шевчишин.

Вплив сезонних чинників на курс

Також, за словами експертів, не варто забувати і про традиційні сезонні фактори впливу на курс валюти, пов'язаних із закупівлею Україною енергоресурсів.

За словами Шевчишина, ціни на газ у Європі наразі перебувають на максимальному рівні, багато хто говорить, що йдеться про шантаж "Газпрому" для прискорення запуску "Північного потоку-2", і Україні цього року доведеться закуповувати енергоресурси за максимальними цінами.

У свою чергу, Пендзин вважає, що фактор тиску на гривню в вигляді підвищення цін на газ у Європі має тимчасовий характер, економічна ситуація цілком стабільна і Нацбанк має всі можливості для недопущення різкого зниження курсу гривні.

"Коли ми говоримо про "Північний потік-2", я думаю, що восени як тільки росіяни його запустять, ціни на європейському ринку газу підуть вниз", – сказав експерт.

Пендзин вважає, що все, що відбувається навколо "Північного потоку-2" – не більше ніж маркетинговий хід для того, щоб спробувати довести європейцям, нібито він їм потрібен.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що відбувалося влітку з курсом долара:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

До слова, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: