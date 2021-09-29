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Яка авіакомпанія стала кращою в світі у 2021 році

Юлія Гаврилюк
29 вересня, 11:15
Кращими лоукостерами в 2021 році стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines і інші

Хто став найкращим авіаперевізником в 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

У ТОП-3 кращих авіакомпаній світу в 2021 році увійшли Qatar Airways, Singapore Airlines і All Nippon Airways.

Про це пише британська компанія Skytax.

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Кращі авіакомпанії світу:

  • Qatar Airways
  • Singapore Airlines
  • ANA All Nippon Airways
  • Emirates
  • Japan Airlines
  • Cathay Pacific Airways
  • EVA Air
  • Qantas Airways
  • Hainan Airlines
  • Air France

Skytrax назвала Qatar Airways кращою вже вшосте поспіль. А за сервіс в бізнес-класі і крісла в бізнес-класі авіакомпанія отримала нагороди.

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У список 10 кращих авіакомпаній світу увійшли Emirates, JAL, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Qantas, Hainan Airlines і Air France.

Кращі авіакомпанії в Європі:

  • Air France, British Airways;
  • Lufthansa;
  • "Аерофлот";
  • KLM;
  • Turkish Airlines;
  • Swiss International Air Lines;
  • Virgin Atlantic;
  • Austrian Airlines;
  • Finnair.

Кращими лоукостерами в 2021 році стали AirAsia, Southwest Airlines, Scoot, Vueling Airlines, IndiGo, easyJet, Jetstar Airways, Ryanair, Jetstar Asia і Flynas.

Опитування проведене серед 13,4 млн пасажирів зі 100 країн світу з вересня 2019 року по липень 2021 року.

SkyUp поповнив флот ще одним літаком

Раніше лоукостер SkyUp оголосив про прибуття нового літака, який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже знаходиться на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Повітряне судно вже готове до пасажирських рейсів. Після всіх необхідних дозволів, кажуть в компанії, літак буде внесений до розкладу.

"Його ім'я – Папа, так як бортовий номер UR-SQP, остання "P" в авіаційній мові – Papa", – повідомляє прес-служба на Facebook-сторінці.

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