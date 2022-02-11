Як українці готуються до Дня всіх закоханих: що купують в інтернеті та скільки витрачають

Що купують українці на День закоханих / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Найпростіші подарунки на 14 лютого можуть виявитися найдорожчими. Адже ми намагаємося яскраво здивувати своїх половинок, а тому купуємо найкрасивіший і, як правило, найдорожчий подарунок.

Які подарунки обирають українці

Фахівці найбільшого маркетплейсу Prom.ua країни відзначають, що цього року серед подарунків лідирують м'які іграшки. Попит на них виріс у два рази в порівнянні з лютим 2021 року. іграшку-подушку у формі серця , плюшевих , світяться і музичних ведмедиків. Витрачають на них, в середньому, 500 грн і це – на 45 грн. більше ніж торік.



Ще, користується великою популярністю жіноча, чоловіча парфумерія, а також доглядова косметика. Попит на жіночі парфуми виріс на 52% порівняно з лютим минулого року, на чоловічі – на 33% , а на косметику – на 25% . Середній чек на парфумерію 450 грн і це – майже стільки ж як і в 2021. Серед доглядової косметики найчастіше шукають крем для обличчя, а витрачають на нього 387 грн.

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Для дівчат замовляють ще одяг та аксесуари:

сукні

сережки

кулони

Серед суконь у тренді в'язані, шкіряні, сукні з принтами та бахромою. З відтінків вибирають такі:

бежевий

фіолетовий

блакитний,

рожевий

Бордо.

Витрачають на сукні, в середньому, 574 грн і це – майже так само, як торік. Серед прикрас користуються попитом сережки, кулони з черепашками та перлами. Також популярні вироби з квітковими мотивами. Середній чек – 261 грн і це – на 18% більше, ніж у 2021 році.

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Для чоловіків на подарунок ще й вибирають гаджети. У ТОПі:

розумний годинник

фітнес браслети

Витрачають на них 821 грн, що на 60% більше, ніж минулого року.

Ще популярні інтимні товари. Серед подарунків для двох замовляють вібромасажери та підсилювачі відчуттів. Середній чек – 890 грн , що на 14% менше, ніж у минулому році.

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Серед тематичних подарунків і для жінок, і для чоловіків купують чашки та повітряні кулі. Витрачають на них 291 грн , що на 11% більше, ніж у 2021 році.

Акцент на затишку та виробах зроблених власноруч

Цього року подарунки до Дня закоханих почали купувати лише за тиждень-два до свята, відзначають фахівці майданчика авторських товарів від майстрів та локальних брендів Crafta.ua.

Несподіваним лідером стали чашки, попит на них цього року виріс. у 8 разів. Цікава тенденція спостерігається й у попиті на солодощі. Цукерки та шоколад українці замовляли вдвічі рідше, а ось продажі варення, джемів та конфітюрів виросли на 400%.

Традиційно шаленою популярністю напередодні Дня закоханих користуються свічки . Щоправда, цього року їх купали майже на 40% більше у порівнянні з попереднім. Однак парафін та ґноти виросли майже на 500% , а свічники на 270%. Так що сміливо можна відзначити новий тренд – виготовлення свічок власноруч.

А ще у 2022 році на 300% частіше купували романтичні світильники та на 330% сувенірне мило.

І звичайно, День усіх закоханих не обходиться без м'яких іграшок-звірят , попит на які виріс на 50% і прикрас . Кольє та брошки замовляли вдвічі частіше в порівнянні з минулим роком, а продажі кулонів зросли всього на 20% . А ось кільця навпаки стали менш популярними, ніж минулого року.

Втратили лідерські позиції та традиційні валентинки , цього року їх придбали на 40% менше.



Дивують не лише подарунками, а й способами їх доставки

За даними онлайн-сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua, попит на доставку подарунків збільшується за тиждень до свята — українці шукають кур'єрів, щоб зробити сюрприз другій половинці. Найпопулярнішим презентом за традицією залишаються квіти. Разом із святковим букетом дарують солодощі та червоні повітряні кулі у формі серця.

"Доставка букета в день свята коштуватиме від 150 грн і вище, залежно від маршруту. Якщо від кур'єра потрібно не тільки доставити, а купити подарунок, то ціна за поїздку, як правило, зростає на 20-30%.", — розповідає Ольга Сорока, керівник маркетингу онлайн сервісу замовлення послуг Kabanchik.ua

Щоб прикрасити романтичну вечерю в ресторані, замовляють послуги музикантів. Як правило, від виконавців потрібно відіграти годинну програму улюблених композицій. Особливою популярністю користуються піаністи, саксофоністи та скрипалі. Ціни на послуги виконавців дуже відрізняються і залежать від вибору інструменту та тривалості виступу. В середньому, романтична вечеря під годинний акомпанемент саксофону та фортепіано коштуватиме від 3.5 тис. грн., а скрипки — від 2.5 тис. грн.,

Бізнес також готується до свята. Адже 14 лютого є ідеальним часом для тематичних рекламних акцій. Одне з найпопулярніших завдань – намалювати святковий банер для сайту та соціальних мереж. Найактивніше послуги дизайнерів замовляють магазини квітів, ресторани та салони краси. В середньому малювання банера обходиться від 400 грн, але ціна може змінюватись і залежить від термінів роботи та складності завдання.

Для пакування подарунків підприємці шукають пакувальників. Як правило, оплата за роботу цих фахівців погодинна. від 100 – 150 грн . В основному їх послугами користується малий бізнес, коли оперативно потрібно підготувати багато подарунків.

Найкращий подарунок – відпочинок

Найпопулярнішими напрямками для турів у День закоханих є Домініканська республіка і Єгипет , відзначають спеціалісти ROZETKA Travel. Купують тури як у бюджетні готелі, так і готелі преміум сегмента. Наприклад, тури до популярних готелів Єгипту для пар цього року коштують від 16 тис. грн – це тур на двох у готель 5* з авіа та концепцією харчування "все включено" на тиждень. До Домініканської Республіки – від 80 тис. грн за двох на 12 ночей.

Готелі ж, у свою чергу, готові надавати для закоханих пар додаткові послуги: прикрасити пелюстками троянд та свічками номер,

організувати романтичну вечерю на березі океану з вишуканими стравами

розкішний індивідуальний трансфер.

Також більшість готелів організовують 14 лютого тематичну шоу програму.