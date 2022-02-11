Как украинцы готовятся ко Дню всех влюбленных: что покупают в интернете и сколько тратят

Что покупают украинцы на День влюбленных / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Самые простые подарки на 14 февраля могут оказаться и самыми дорогими. Ведь мы пытаемся как можно ярче удивить своих половинок, а потому самый красивый и, как правило, дорогой подарок.

Какие подарки выбирают украинцы

Специалисты крупнейшего маркетплейса страны Prom.ua отмечают, что в этом году среди подарков лидируют мягкие игрушки. Спрос на них вырос в два раза по сравнению с февралем 2021. Выбирают игрушку-подушку в форме сердца, плюшевых, светящихся и музыкальных мишек. Тратят на них, в среднем, 500 грн и это – на 45 грн. больше чем в прошлом году.



Еще, пользуется большой популярностью женская, мужская парфюмерия, а также уходовая косметика. Спрос на женские духи вырос на 52% по сравнению с февралем прошлого года, на мужские – на 33%, а на косметику – на 25%. Средний чек на парфюмерию — 450 грн и это – почти столько же как и в 2021. Среди уходовой косметики чаще всего ищут крем для лица, а тратят на него 387 грн.

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Для девушек заказывают еще одежду и аксессуары:

платья

серьги

кулоны

Среди платьев в тренде вязаные, кожаные, платья с принтами и бахромой. Из оттенков выбирают такие:

бежевый

лиловый

голубой,

розовый

бордо.

Тратят на платья, в среднем, 574 грн и это – почти так же как в прошлом году. Среди украшений пользуются спросом серьги, кулоны с ракушками и жемчугом. Также, популярны изделия с цветочными мотивами. Средний чек — 261 грн и это – на 18% больше, чем в 2021.

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Для мужчин на подарок еще выбирают гаджеты. В ТОПе:

умные часы

фитнес браслеты

Тратят на них 821 грн, что на 60% больше, чем в прошлом году.

Еще пользуются популярностью интимные товары. Среди подарков для двоих заказывают вибромассажеры и усилители ощущений. Средний чек — 890 грн, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

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Среди тематических подарков и для женщин, и для мужчин покупают чашки и воздушные шары. Тратят на них — 291 грн, что на 11% больше, чем в 2021.

Акцент на уюте и изделиях сделанных собственноручно

В этом году подарки ко Дню влюбленных начали покупать только за неделю-две до праздника, отмечают специалисты площадки авторских товаров от мастеров и локальных брендов Crafta.ua.

Неожиданным лидером стали чашки, спрос на них в этом году вырос в 8 раз. Интересная тенденция наблюдается и в спросе на сладости. Конфеты и шоколад украинцы заказывали вдвое реже, а вот продажи варенья, джемов и конфитюров выросли на 400%.

Традиционно, безумной популярностью в канун Дня влюбленных пользуются свечи. Правда, в этом году их купали почти на 40% больше по сравнению с предыдущим. Однако парафин и фитили выросли почти на 500%, а подсвечники на 270%. Так что, смело можно отметить новый тренд – изготовление свечей собственноручно.

А еще в 2022 году на 300% чаще покупали романтические светильники и на 330% сувенирное мыло.

И конечно, День всех влюбленных не обходится без мягких игрушек-зверушек, спрос на которые вырос на 50% и украшений. Колье и броши заказывали вдвое чаще по сравнению с прошлым годом, а продажи кулонов выросли всего на 20%. А вот кольца наоборот стали менее популярны, чем в прошлом году.

Утратили лидерские позиции и традиционные валентинки, в этом году их приобрели на 40% меньше.



Удивляют не только подарками, но и способами их доставки

По данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, cпрос на доставку подарков увеличивается за неделю до праздника — украинцы ищут курьеров, чтобы доставить сюрприз второй половинке. Самым популярным презентом по традиции остаются цветы. Вместе с праздничным букетом дарят сладости и красные воздушные шары в форме сердца.

"Доставка букета в день праздника обойдется от 150 грн и выше, в зависимости от маршрута. Если от курьера требуется не только доставить, а и купить подарок, то цена за поездку, как правило, возрастает на 20-30%.", — рассказывает Ольга Сорока, руководитель маркетинга онлайн сервиса заказа услуг Kabanchik.ua

Чтобы скрасить романтический ужин в ресторане заказывают услуги музыкантов. Как правило, от исполнителей требуется отыграть часовую программу из любимых композиций. Особой популярностью пользуются пианисты, саксофонисты и скрипачи. Цены на услуги исполнителей очень разнятся и зависят от выбора инструмента и длительности выступления. В среднем, романтический ужин под часовой аккомпанемент саксофона и фортепиано будет стоить от 3.5 тыс грн, а скрипки — от 2.5 тыс грн,

Бизнес также готовится к празднику. Ведь 14 февраля идеальное время для тематических рекламных акций. Одно из самых популярных заданий — нарисовать праздничный баннер для сайта и социальных сетей. Активнее всего услуги дизайнеров заказывают магазины цветов, рестораны и салоны красоты. В среднем отрисовка баннера обходится от 400 грн, но цена может меняться и зависит от сроков работы и сложности задачи.

Для упаковки подарков предприниматели ищут упаковщиков. Как правило,оплата за работу этих специалистов почасовая — от 100 – 150 грн. В основном, их услугами пользуется малый бизнес, когда оперативно нужно подготовить много подарков.

Лучший подарок – отдых

Самыми популярными направлениями для туров в День влюбленных являются Доминиканская Республика и Египет, отмечают специалисты ROZETKA Travel. Покупают туры как в бюджетные отели, так и в отели премиум сегмента. К примеру, туры в популярные отели Египта для пар в этом году стоят от 16 тыс. грн – это тур на двоих в отель 5* с авиа и концепцией питания "все включено" на неделю. В Доминиканскую Республику – от 80 тыс. грн за двоих на 12 ночей.

Отели же, в свою очередь, готовы предоставлять для влюбленных пар дополнительные услуги: украсить лепестками роз и свечами номер,

организовать романтический ужин на берегу океана с изысканными блюдами

роскошный индивидуальный трансфер.

Также, большинство отелей организовывают 14 февраля тематическую шоу программу.