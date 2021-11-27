Як українцям онлайн дізнатися про трудовий стаж для пенсії: інструкція

Документи можна подати онлайн до ПФУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям не обов'язково особисто приходити до Пенсійного фонду, щоб подати до Пенсійного фонду інформацію про трудовий стаж.

Як розповіли на сайті "Пенсійного фонду", документи можна подати онлайн, відсканувавши трудову книжку та інші документи, що підтверджують працевлаштування.

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"Запроваджено нову сервісну послугу — надання відомостей про трудову діяльність щодо введення даних записів паперових документів про трудову діяльність при наданні їх скан-копій", – повідомляють у ПФУ.

Така можливість є у українців, які авторизувалися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Вони можуть:

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перевірити (заповнити) загальні дані – для застрахованої особи визначаються автоматично та не редагуються; для страхувальника надаються на ручне заповнення та подальшу перевірку наявності особи в Реєстрі застрахованих осіб (РСО) та наявності трудових відносин між страхувальником та застрахованою особою;

заповнити записи паперових документів (трудової книги, військового квитка, диплома, книги колгоспника тощо), скан-копії яких буде додано до звернення;

додати скан копії документів, обов'язкових для подання відомостей про трудову діяльність;

підписати звернення КЕП та надіслати його до органу ПФУ.

На веб-порталі українець може дізнатися про стан обробки його звернення, а також дізнатися про актуальні дані про свою трудову діяльність, які зафіксовані у ПФУ.

Підвищення пенсій

З 1 грудня в Україні збільшать пенсії. Індексацію проведуть через зростання мінімальної зарплати, від якої залежать виплати тим, хто пішов на заслужений відпочинок. Мінімальна пенсія для людей віком від 65 років – 2600 грн.

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Також з 1 грудня 2021 року зросте мінімальний прожитковий мінімум з 2294 до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів із 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищать рівень мінімальної пенсії.

Раніше "Сегодня" публікували список банків, де можна одержати пенсійні виплати.