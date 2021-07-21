Як перевірити наявність відкритого провадження через "Дію" – інструкція

Як дізнатися суму штрафу через "Дію" / Фото: Міністерство цифровий трансформації
Українцям нагадали, як через електронний сервіс "Дія" можна перевірити наявність відкритого провадження.
У Telegram-каналі "Дії" пояснили алгоритм дій.
Що таке відкрите провадження?
По суті, виконавче провадження – це штраф, який ви колись не заплатили. Однак повідомлення про відкриття провадження до адресата доходить не завжди, тому важливо контролювати це. Сплатити штраф можна навіть в додатку.
Як перевірити наявність виробництва:
- відкрийте додаток "Дія" і авторизуйтесь зручним для вас способом;
- натисніть на "Послуги" внизу;
- натисніть на рядок "Виконавче провадження".
Далі в додатку відобразиться інформація про відкрите виробництві, якщо воно, звичайно, є.
До речі, в додатку "Дія" більше не потрібно стояти в черзі, щоб отримати щеплення проти коронавірусу. З 21 липня в Україні зможуть вакцинуватися всі бажаючі, так що сенсу в онлайн-запису більше немає.
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