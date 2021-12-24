Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" у святкові вихідні – графік

Графік роботи на Різдво / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 25 грудня розпочинається низка новорічних свят. Цього дня, по всій Європі і не лише, святкують Різдво.

"Сьогодні" дізналися, як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" 25 грудня.

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"Нова Пошта" цього дня буде працювати за звичайним графіком суботи. Але в деяких відділеннях графік роботи може трохи відрізнятись. У компанії радять перевірити час роботи на офіційному сайті поштового оператора.

У неділю, 26 грудня, всі відділення працюватимуть за звичайним графіком вихідного дня, переважно це на кілька годин менше.

/ Фото: скріншот

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А ось у "Укрпошти" більшість відділень не працюватиме. Отримати поштові послуги можна лише у чергових відділеннях. Їхній список доступний на офіційному сайті.

Щодо 26 грудня схожа ситуація, також працюватимуть лише чергові відділення.

/ Фото: скріншот

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Зазначимо, що у понеділок, 27 грудня, усі відділення "Укрпошти" та "Нової пошти" працюватимуть у звичайному режимі.

Раніше ми розповідали, як на свята працюватимуть відділення ПриватБанку та Ощадбанку.

Нагадаємо, що з 7 грудня Київ перейшов у жовту зону карантину. Ми розповідали як у столиці працюватиме транспорт та ТРЦ.