Кабмін призначив доплати медикам. Хто отримає надбавку?

56 млн грн витратять на нарахування доплат для 4615 працівників

Кабінет міністрів України виділив додаткові 205 млн грн на доплати медикам, що борються з COVID-19.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Кабмін виділив кошти для доплат до зарплати працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19", -йдеться у повідомленні.

До кінця року, 31 грудня, виділили медпрацівникам 204 960 тис. грн. З них 168 тис. грн піде на зарплати медикам. А 56 млн грн витратять на нарахування доплат для 4615 працівників у середньому розмірі до 215,5% зарплати.

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"Це нагальна потреба, враховуючи високу навантаженість на лабораторні центри, які наразі працюють практично цілодобово", – написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше ми повідомляли, що:

18 червня президент Володимир Зеленський з нагоди Дня медичного працівника зустрівся з медиками і підписав указ про орієнтир влади на мінімальну зарплату у 13,5 тисячі гривень для медпрацівників.

на території Київської міської клінічної лікарні №4 відкрили меморіал, присвячений медикам, що загинули від СOVID-19.