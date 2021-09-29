Кабмин назначил доплаты медикам. Кто получит надбавку?

56 млн грн потратят на начисление доплат для 4615 работников

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, которые борются с COVID-19.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Реклама

"Кабмин выделил средства для доплат к зарплате работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.

К концу года, 31 декабря, выделили медработникам 204 960 тыс. грн. Из них 168 тыс. грн пойдет на зарплаты медикам. А 56 млн грн потратят на начисление доплат для 4615 работников в среднем размере до 215,5% зарплаты.

Реклама

"Это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно", – написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее мы сообщали, что:

18 июня Президент Владимир Зеленский по случаю Дня медицинского работника встретился с медиками и подписал указ о ориентире власти на минимальную зарплату в 13,5 тысячи гривен для медработников.

на территории Киевской городской клинической больницы №4 открыли мемориал, посвященный медикам, погибшим от СOVID-19.