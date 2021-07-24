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Підбори і спідниці будуть у минулому. Бортпровідницям SkyUp оновили форму – фото

24 липня, 10:58

Тетяна Очеретяна

Стюардесам буде легше працювати, оскільки більшість часу вони проводять на ногах

Стара і нова форма стюардес. / Фото: Сьогодні

Український лоукостер SkyUp змінив форму бортпровідниць. З осені вони будуть носити кросівки замість туфель на шпильці.

Про це повідомляє Avianews.

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У SkyUp уточнили, що зміна взуття полегшить роботу персоналу, оскільки працівниці багато часу проводять на ногах.

"Нова форма базується на ідеї динаміки і руху, тому замість костюмів зі спідницями у жінок з'являться брючні костюми з більш спортивним кроєм, які ми створили разом з партнерами з GUDU. Доповнює образ легкий шкіряний тренч", – додали у компанії.

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Бортпровідниці в кросівках. Фото: Avianews

Що ще зміниться:

Як будуть носити хустку. Фото: Avianews

До осені SkyUp підготує 500 комплектів одягу. Костюми пошиють на українській фабриці.

Нагадаємо, раніше в Україні розгорівся скандал через туфель для жінок-військових на параді. Їх зобов'язали марширувати на підборах.

Після цього у Верховній Раді міністру оборони Андрію Тарану принесли жіночі туфлі на підборах.

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