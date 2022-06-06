Червень переверне ринок валют – що буде з курсом долара зовсім скоро

Курс долара в Україні може зміцнитись / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні найближчого тижня, з 6 по 12 червня, курс продажу долара США коливатиметься в рамках 29,35-35 гривень.

Такий прогноз в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" дав аналітик компанії Центр біржових технологій Максим Орищак.

Реклама

За його словами, є кілька новин, які дозволять курсу стабілізуватись на початку червня.

По-перше – це дозвіл з боку НБУ продавати валюту за будь-яким курсом. По-друге, відбулося небувале підвищення облікової ставки фінансового регулятора країни – з 10% до 25%.

"При цьому війна не закінчується і попит на валюту зростати поки що не може через низькі доходи населення. Крім того, коли виходить так, що конвертувати валюту в гривню можна лише за офіційним курсом, що є невигідним для власників валюти, більш активно розвивається система взаємозаліку серед населення", – пояснює експерт.

Що це означає?

Це призведе до того, що найближчими тижнями користуватиметься попитом розвиток комунікації серед приватних "мінял", як це було завжди поблизу ринків у багатьох містах.

Реклама

Курс національної валюти стабілізується, але не обіцяє зміцнення.

Орищак наголошує, що ризик дефолту країни та падіння банківського сектора в наші дні максимально близький.

"Це буде стримувати попит населення на депозити в національній валюті, попри існування закону про 100% гарантування повернення коштів за вкладами", – каже аналітик.

Реклама

Що може зробити НБУ?

Вже зараз є дефіцит бюджету країни, зберігається воєнний стан, нові зовнішні кредити надходять нерегулярно.

Тому якщо розмірковувати про те, чи зможе НБУ підтримати банки і чи залучать вони більше грошей до системи шляхом підвищення облікової ставки, то зараз це може не спрацювати, попередив Орищак.

Але стримати відтік депозитів із банків все-таки вдасться. Статистика щодо вкладів помірковано оптимістична.

Гривневі кошти фізосіб за квартал зросли на 10,8%. Обсяг термінових гривневих депозитів фізичних осіб зменшився за I квартал на 7,5%.

А ось частка нових короткострокових депозитів терміном до 1 місяця у березні стрімко зросла до 31.8%. Це означає, що можна розраховувати, що люди будуть переводити середньострокові депозити до короткострокових, якщо там відбудеться хоч невелике збільшення ставки прибутковості.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом на чорному ринку, і розповідали, чим налякала інвесторів ситуація у США.