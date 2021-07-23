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Інклюзивно-ресурсні центри в Україні відтепер надаватимуть послуги дітям від народження

23 липня, 10:49

Ірина Ненько

Кабмін затвердив нову редакцію Положення про інклюзивно-ресурсні центри – що змінилося для одержувачів послуг і працівників ІРЦ

/ Фото: freepik.com

Уряд затвердив нову редакцію Положення про інклюзивно-ресурсні центри, яка наближає роботу українських ІРЦ до європейських стандартів безбар’єрності та робить їхні послуги ще доступнішими для дітей і батьків. Як повідомляє Міністерство освіти і науки, відповідне рішення було ухвалено на виконання Нацстратегії безбар’єрності, розробленої у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської, інформує "Оbozrevatel".

Нова редакція Положення спрямована на покращення послуг із визначення та задоволення особливих освітніх потреб дітей.

Серед ключових змін, які відчують на собі отримувачі послуг:

Зміни, які торкнуться працівників ІРЦ:

Новою редакцією Положення також посилено вимоги щодо дотримання безбар'єрності приміщень та будівель ІРЦ.

Відповідні зміни у роботі центрів було розроблено Міністерством освіти і науки із залученням практиків, науковців, громадських організацій, з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, батьків, громадськості та міжнародних експертів, зокрема з Ізраїлю, Польщі, Латвії, Молдови та інших.

Удосконалення роботи ІРЦ передбачено флагманським проєктом "Шкільна освіта для всіх". Він входить до Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні, розробленої в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Загалом план заходів включає понад 250 проєктів, які було напрацьовано 15 міністерствами.

Розвиток мережі ІРЦ в Україні стартував ще у 2017 році. Вона формується для того, щоб замінити застарілу систему психолого-медико-педагогічних консультацій. ІРЦ – перші сервісні організації, які мають завдання якомога раніше виявити у дитини особливі освітні потреби й надати їй фахову і компетентну допомогу.

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