Інклюзивно-ресурсні центри в Україні відтепер надаватимуть послуги дітям від народження

Кабмін затвердив нову редакцію Положення про інклюзивно-ресурсні центри – що змінилося для одержувачів послуг і працівників ІРЦ

/ Фото: freepik.com

Уряд затвердив нову редакцію Положення про інклюзивно-ресурсні центри, яка наближає роботу українських ІРЦ до європейських стандартів безбар’єрності та робить їхні послуги ще доступнішими для дітей і батьків. Як повідомляє Міністерство освіти і науки, відповідне рішення було ухвалено на виконання Нацстратегії безбар’єрності, розробленої у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської, інформує "Оbozrevatel".

Нова редакція Положення спрямована на покращення послуг із визначення та задоволення особливих освітніх потреб дітей.

Серед ключових змін, які відчують на собі отримувачі послуг:

звертатися до ІРЦ тепер зможуть батьки дітей від народження, а також молоді люди віком від 18 років, якщо у них виникають особливі освітні потреби (раніше центри опікувалися дітьми віком від 2 до 18 років);

послуги з визначення особливих освітніх потреб стануть доступнішими для дітей та батьків ще й тому, що новим документом передбачено створення філій ІРЦ та мобільних ІРЦ;

з’являться нові діагностичні інструменти для підтримки дітей, які відчувають труднощі в навчанні;

буде запроваджено міжнародні підходи до визначення категорій (типів) освітніх труднощів у осіб з особливими освітніми потребами. Реклама

Зміни, які торкнуться працівників ІРЦ:

збільшиться винагорода за працю: з 1 січня 2022 року педагогічним працівникам центрів встановлені надбавки у розмірі не менше 25% посадового окладу;

тривалість робочого тижня педагогів ІРЦ скоротиться на чотири години – до 36 год/тиждень, до того ж скасовано норму щодо педагогічного навантаження – 18 год/тиждень.

Новою редакцією Положення також посилено вимоги щодо дотримання безбар'єрності приміщень та будівель ІРЦ.

Відповідні зміни у роботі центрів було розроблено Міністерством освіти і науки із залученням практиків, науковців, громадських організацій, з урахуванням рекомендацій Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, батьків, громадськості та міжнародних експертів, зокрема з Ізраїлю, Польщі, Латвії, Молдови та інших.

Удосконалення роботи ІРЦ передбачено флагманським проєктом "Шкільна освіта для всіх". Він входить до Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні, розробленої в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Загалом план заходів включає понад 250 проєктів, які було напрацьовано 15 міністерствами.

Розвиток мережі ІРЦ в Україні стартував ще у 2017 році. Вона формується для того, щоб замінити застарілу систему психолого-медико-педагогічних консультацій. ІРЦ – перші сервісні організації, які мають завдання якомога раніше виявити у дитини особливі освітні потреби й надати їй фахову і компетентну допомогу.