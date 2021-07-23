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Инклюзивно-ресурсные центры в Украине отныне будут предоставлять услуги детям от рождения

23 июля, 10:49

Ирина Ненько

Кабмин утвердил новую редакцию Положения об инклюзивно-ресурсных центрах – что изменилось для получателей услуг и работников ИРЦ

/ Фото: freepik.com

Правительство утвердило новую редакцию Положения об инклюзивно-ресурсных центрах, которое приближает работу украинских ИРЦ к европейским стандартам безбарьерности и делает их услуги еще более доступными для детей и родителей. Как сообщает Министерство образования и науки, соответствующее решение было принято в исполнение Нацстратегии безбарьерности, разработанной в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской, информирует "Оbozrevatel".

Новая редакция положения направлена на улучшение услуг по определению и удовлетворению особых образовательных потребностей детей.

Среди ключевых изменений, которые почувствуют на себе получатели услуг:

Изменения, которые коснутся работников ИРЦ:

В новой редакции положения также ужесточены требования по соблюдению безбарьерности помещений и зданий ИРЦ.

Соответствующие изменения в работе центров были разработаны Министерством образования и науки с привлечением практиков, ученых, общественных организаций, с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, родителей, общественности и международных экспертов, в частности из Израиля, Польши, Латвии, Молдовы и др.

Совершенствование работы ИРЦ предусмотрено флагманским проектом "Школьное образование для всех". Он входит в План мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, разработанной в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Всего план мероприятий включает более 250 проектов, которые были наработаны 15 министерствами.

Развитие сети ИРЦ в Украине стартовало еще в 2017 году. Она формируется для того, чтобы заменить устаревшую систему психолого-медико-педагогических консультаций. ИРЦ – первые сервисные организации, имеющие задачу как можно раньше выявить у ребенка особые образовательные потребности и предоставить ему профессиональную и компетентную помощь.

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