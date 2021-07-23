Инклюзивно-ресурсные центры в Украине отныне будут предоставлять услуги детям от рождения

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Правительство утвердило новую редакцию Положения об инклюзивно-ресурсных центрах, которое приближает работу украинских ИРЦ к европейским стандартам безбарьерности и делает их услуги еще более доступными для детей и родителей. Как сообщает Министерство образования и науки, соответствующее решение было принято в исполнение Нацстратегии безбарьерности, разработанной в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской, информирует "Оbozrevatel".
Новая редакция положения направлена на улучшение услуг по определению и удовлетворению особых образовательных потребностей детей.
Среди ключевых изменений, которые почувствуют на себе получатели услуг:
обращаться в ИРЦ теперь смогут родители детей от рождения, а также молодые люди в возрасте от 18 лет, если у них возникают особые образовательные потребности (ранее центры занимались детьми в возрасте от 2 до 18 лет);
услуги по определению особых образовательных потребностей станут доступными для детей и родителей еще и потому, что новым документом предусмотрено создание филиалов ИРЦ и мобильных ИРЦ;
появятся новые диагностические инструменты для поддержки детей, испытывающих трудности в обучении;
будут введены международные подходы к определению категорий (типов) образовательных трудностей у лиц с особыми образовательными потребностями.
Изменения, которые коснутся работников ИРЦ:
увеличится вознаграждение за труд: с 1 января 2022 года педагогическим работникам центров установлены надбавки в размере не менее 25% должностного оклада;
продолжительность рабочей недели педагогов ИРЦ сократится на 4 часа – до 36 ч/неделю, к тому же отменена норма о педагогической нагрузке – 18 ч/неделю.
В новой редакции положения также ужесточены требования по соблюдению безбарьерности помещений и зданий ИРЦ.
Соответствующие изменения в работе центров были разработаны Министерством образования и науки с привлечением практиков, ученых, общественных организаций, с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, родителей, общественности и международных экспертов, в частности из Израиля, Польши, Латвии, Молдовы и др.
Совершенствование работы ИРЦ предусмотрено флагманским проектом "Школьное образование для всех". Он входит в План мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, разработанной в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Всего план мероприятий включает более 250 проектов, которые были наработаны 15 министерствами.
Развитие сети ИРЦ в Украине стартовало еще в 2017 году. Она формируется для того, чтобы заменить устаревшую систему психолого-медико-педагогических консультаций. ИРЦ – первые сервисные организации, имеющие задачу как можно раньше выявить у ребенка особые образовательные потребности и предоставить ему профессиональную и компетентную помощь.
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