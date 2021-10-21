Гривня знову почала міцніти: НБУ встановив новий курс

Нацбанк встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер 21 жовтня:
|20.10
|21.10
|зміна
|1 долар США
|26,27 грн
|26,21 грн
|-0,06
|1 євро
|30,61 грн
|30,48 грн
|-0,13
У порівнянні з курсом, який НБУ встановлював на 20 жовтня, долар впав у ціні на 6 копійок, а євро – на 13 копійок. Подешевшав на декілька копійок і польський злотий, іноземна валюта коштує 6,65 грн.
Що буде з курсом восени?
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що цієї осені курс затримається на рівні 27,5 грн/дол. та трошки зросте до кінця цього року.
Думку про те, що сильної девальвації гривні не буде, поділяє і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. За словами експерта, для сильного ослаблення національної валюти немає відповідних факторів.
А керівник відділу аналітики групи компаній Forex club Андрій Шевчишин нагадує, що гарну підтримку гривні забезпечує великий транш допомоги від МВФ.
Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбиралися, що буде з курсом долара вже наступного, 2022 року.