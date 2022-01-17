Гривня різко обвалилася: чого чекати від курсу долара далі

Нацбанк розрахував новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 17 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,95 грн.;

1 євро – 31,98 грн;

1 злотий – 7,0 грн.;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав одразу на 22 копійки, а євро – на 20 копійок. Курс злотого не змінився, а курс рублів упав на 3 копійки.

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Що було із курсом валют на міжбанку?

У п'ятницю, 14 січня, американська валюта подолала психологічний поріг у 28 грн. Торги стартували зі значеннями 27,91/27,93 грн, а до їх закриття долар подорожчав у купівлі та продажу до 27,995/28,015 грн.

Весь банківський день українська гривня була під тиском і єдина європейська валюта також зросла до 32,03/32,05 гривень.

Що буде з доларом найближчим часом?

За словами експертів "Сьогодні", цього тижня, з 17 по 23 січня, гривня продовжить девальвацію. Як розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, середній курс коливатиметься в районі 27,75-28,10 грн за дол.

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На думку керівника відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, долар триматиметься у діапазоні 28,2-28,3 грн.

Найпесимістичніший прогноз у президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, експерт вважає, що незважаючи на зусилля Нацбанку, гривня ослабне до 28,5.

"Сьогодні" також писали, що буде з курсом долара у разі масштабного військового вторгнення Росії та розповідали, чому експерти радять не купувати долар зараз.