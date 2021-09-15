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Гривня зміцніла: курс долара і євро на 15 вересня

Юлія Ляхова
15 вересня, 08:37
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 15 вересня

/ Фото: уніан

Національний банк України (НБУ) на середу, 15 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,64 грн;
  • 1 євро – 31,46 грн;
  • 1 злотий – 6,9 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс долара порівняно з попереднім банківським днем знизився на шість копійок, євро же подорожчав на одну копійку. Водночас злотий і рублі ніяк не змінилися в ціні.

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На міжбанку долар трохи подешевшав, а євро навпаки подорожчав.

  • Долар подешевшав на одну копійку в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,65/26,67 грн (купівля/продаж).
  • Євро став нижче в ціні на шість копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,51/31,54 грн (купівля/продаж).

Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом із експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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