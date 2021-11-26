Гривня опинилася під тиском: що буде з курсом долара 29 листопада

НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 29 листопада:

26.11 29.11 Зміна 1 долар США 27,03 грн 27,10 грн +0,07 1 євро 30,34 грн 30,57 грн +0,23

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 26 листопада, долар подорожчав на 7 копійок, а євро на 23 копійки.

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Що відбувається з доларом на міжбанку

Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, курс гривні 26 листопада оновив чотиримісячні мінімуми проти американського долара. Зараз на ринку зберігається високий попит на валюту з боку інвесторів та нерезидентів.

Експерт вважає, що гривня продовжує перебувати під впливом геополітичних ризиків та складної ситуації в енергетичній сфері. Єдиним покупцем залишався НБУ, який намагався згладити тенденцію.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.