Гривня оказалась под давлением: что будет с курсом доллара 29 ноября

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 29 ноября:

26.11 29.11 Изменение 1 доллар США 27,03 грн 27,10 грн +0,07 1 евро 30,34 грн 30,57 грн +0,23

По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 26 ноября, доллар подорожал на 7 копеек, а евро, на 23 копейки.

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Что происходит с долларом на межбанке

Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, курс гривни 26 ноября обновил четырехмесячные минимумы против американского доллара. Сейчас на рынке сохраняется высокий спрос на валюту со стороны инвесторов и нерезидентов.

Эксперт считает, что гривня продолжает находиться под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере. Единственным покупателем оставался НБУ, который пытался сгладить тенденцию.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.