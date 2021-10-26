Гривня почала девальвувати? НБУ розрахував новий курс долара та євро

Що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 27 жовтня:

26.10 27.10 зміна 1 долар США 26,35 грн 26,42 грн +0,07 1 євро 30,57 грн 30,68 грн +0,11

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на вівторок, 26 жовтня, курс долара і євро зріс на декілька копійок.

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Що відбувається на валютному ринку?

Експерти "Сьогодні" розповіли, що до кінця жовтня гривня може почати девальвацію, однак деякі експерти вважають, що зміцнення долара лише ситуативне.

На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, зростання курсу долара викликане збільшенням попиту на валюту після довгих вихідних, яке проявилося ближче до кінця тижня, а також тим, що Нацбанк активно викуповував долари для поповнення золотовалютних резервів.

А на думку керівника відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, розворот тренда – це реакція ринку на новини щодо облікової ставки, в результаті чого курс повернувся до позначок початку тижня.

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Яким буде курс долара у 2022 році?

Раніше ми також розбиралися, чого очікувати від курсу долара у наступному році та з'ясували, що невеличка девальвація може бути навіть корисною для української економіки, адже привабить іноземних інвесторів.

На думку інвестиційного аналітика Вадима Бардася, прогноз курсу долара на наступний рік досить оптимістичний і коливатиметься від 27 до 28 грн.

А от інші експерти дали менш обнадійливий прогноз, який – читайте в матеріалі.