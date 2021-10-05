Гривня все ще тримається – офіційний курс валют від НБУ

Яким буде курс від НБУ 5 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 5 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,57 грн;

1 євро – 30,92 грн;

1 злотий – 6,77 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар впав на 4 копійки, а євро подорожчав на 5 копійок.

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Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек вважає, що на валютному ринку буде стабільна ситуація, оскільки кілька факторів забезпечують міцну підтримку гривні.

Це непоганий врожай, погашення частини зовнішнього боргу і високі резерви НБУ, тому більшу частину своїх заощаджень Роман Шпек радить тримати саме в гривні.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин дав менш оптимістичний прогноз. За його словами, при стандартному сценарії курс коливатиметься в межах 28,3-28,9 грн/дол., а при негативному, може підскочити до 33-35 грн./дол.

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