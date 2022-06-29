Головне нововведення липня – що назавжди зміниться для українців з 1 числа

Українців чекає важливе нововведення з 1 липня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
У липні на українців чекає чимало нововведень, але є одне, яке торкнеться ледь не кожного громадянина, оскільки впливає на безліч видів виплат та грошових допомог.
"Сьогодні" розповідають, яким буде головне нововведення липня і що воно змінить для українців.
Отже, з 1 липня в країні змінюється розмір прожиткового мінімума і зросте він з 1934 до 2027 гривень (враховується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність). Для інших категорій сума буде такою:
- дітей віком до 6 років – 2201 гривня;
- дітей віком від 6 до 18 років – 2744 гривні;
- працездатних осіб – 2600 гривень;
Чому це важливо?
Розмір прожиткового мінімума – це не просто показник, а й поштовх до зростання різноманітних виплат. У зв’язку з його збільшенням з липня зросте і мінімальний розмір пенсії за віком.
Тепер пенсійні виплати для осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшаться до 2027 грн. Максимальна пенсія збільшиться на 930 грн, з 19 340 до 20 270 грн.
Але і це ще не все, оскільки від прожиткового мінімуму для дітей залежать і аліменти на них. З липня мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років становитиме 1100,50 грн, а для дітей від 6 до 18 років – це 1372,00 грн.
Натомість мінімальний рекомендований розмір аліментів – це прожитковий мінімум, який відповідає віку дитини, отже це 2201 грн для дітей до 6 років і 2744 грн для дітей від 6 до 18.
Окрім цього, від прожиткового мінімуму залежить допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Вона має бути у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, тобто не менше 650 грн.
Якби не війна, то мав би зрости і максимальний розмір допомоги по безробіттю, який не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб.
Однак у зв’язку із введенням воєнного стану, максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня цього року. Тому він залишається "замороженим" на рівні 9750 грн.
"Сьогодні" раніше писали, як з липня зміниться процедура видачі українцям водійських прав і розповідали, що зміниться для наших громадян за кордоном з 1 липня.