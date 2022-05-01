Де корабель, де? "Укрпошта" не може запустити сайт з продажу марок із легендарною фразою

На новому сайті "Укрпошти" будуть знамениті марки та інша продукція / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" в неділю, 1 травня, планувала запустити в роботу новий сайт, на якому можна було б купити марку з легендарною фразою українського прикордонника Романа Грибова щодо крейсера "Москва", і не лише. Але севіс поки що так і не заробив.

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook пояснив, що фахівці вже працюють над відновленням сайту, який просто не витримав напливу користувачів.

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"Ми працюємо над відновленням роботи сайту, разом із партнерами. Ще раз перепрошую. Іноді не виходить як плануємо", – написав Смілянський.

Він також пообіцяв ще о 12:00 озвучити нову інформацію щодо роботи сайти, проте станом на 13:00 сайт своєї роботи не відновив, а Ігор Смілянський нових деталей так і не повідомив.

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Зазначимо, що попередній сайт для продажу продукції "Укрпошти" теж не впорався із навантаженнями та його вирішили закрити.

Новостворений сайт вже намагалися запустити 22 квітня, але практично одразу він зазнав DDos-атак і його робота була призупинена. Також не продавалися марки із легендарною фразою українського захисника.

Популярність марки

Усього за п'ять днів з моменту запуску поштової марки з кораблем , "Укрпошта" реалізувала майже півмільйона екземплярів

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"Тираж становив 1 млн., і додруковувати його ми не плануємо. Отже, кожна марка збереже свою історичну цінність", – говорили в "Укрпошті".

Тоді ж стало відомо про спекулянтів, які в інтернеті продавали конверти із маркою за 1 тисячу доларів.

Раніше ми розповідали, що "Укрпошта" відновила роботу з латвійським маркетплейсом Joom, і писали, як тепер працює Rozetka.