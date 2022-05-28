Газу немає, а бензин втридорога: що відбувається на WOG, ОККО, Shell та UPG

Дефіцит пального відчувається ще дужче / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Майже на всіх українських заправках 28 травня спостерігається брак газу, а вартість бензину значно вища, ніж, приміром, два тижні тому.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує пальне на провідних українських заправках.

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За даними AutoRia, вартість пального на OKKO:

А-95 + – 52 грн;

А-95 – 51 грн;

А-92 – 57 грн;

газ — 39,39 грн.

Ціна на WOG:

А-95+ – немає;

А-95 – 51 грн;

А-92 – немає;

ДП – 57 грн;

газ — немає.

Ціна на UPG:

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А-95+ – немає;

А-95 – 48 грн;

А-92 – немає;

ДП – 56 грн

газ – немає.

Ціна на Shell:

А-95+ – немає;

А-95 – 50,99 грн;

А-92 – немає;

ДП – 42,31 грн;

газ – немає.

Чи реально 100 грн за літр?

Раніше редакція "Сьогодні" розпитала заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева про те, чого очікувати на ринку пального найближчим часом. Експерт переконаний, що держава зробила гірше для українців, коли скасувала регулювання цін.

За його словами, тепер трейдерів нічого не стримує і ціна за пальне може бути будь-якою, навіть 100 грн/л. Вони не сплачують податків, крім 7% ПДВ, ніхто не контролює ані ціну, ані якість, ані безпечність продукції.

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Цінової конкуренції на ринку також немає. Оператори везуть ресурс фактично з одного джерела – через західний кордон. Спекуляцій, торгівлі поза касовими апаратами й різноманітних схем на ринку також побільшає.

З огляду на дефіцит пального, зростання цін слід очікувати не лише на АЗС, а й взагалі скрізь. Насамперед це стосується сфери громадського транспорту й продуктів першої необхідності, які напряму залежать від перевезень та пального.

Раніше ми писали, яких шахрайських схем на заправках потрібно остерігатися українцям, а також що таке бензин M95, який так зацікавив інтернет-користувачів, і де його купити в Україні.