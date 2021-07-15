Феросплавні заводи і ЦПК знову разом оскаржують закриття справи "Роттердам+"

Справу "Роттердам+" прокурор САП закрив наприкінці травня через відсутність в ній складу злочину. Це було четверте закриття

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Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів і Центр протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна знову подали позови із проханням скасувати рішення про закриття справи "Роттердам+" через відсутність в ній складу злочину.

Засідання за позовом Нікопольського заводу феросплавів відбулося 15 липня, про що свідчить відеозапис на офіційному каналі суду.

Слідча суддя Катерина Широка на початку засідання повідомила, що позивач подав заяву про відвід судді. Через це розгляд справи призупинено до вирішення питання про відвід.

Заявники після призначення розгляду справи про відвід не з'явилися в суд, по суті проігнорувавши засідання, яке відбулося за їхньою ж ініціативою. Засідання призначене на 16 липня. Це дуже нетипова, можна сказати симптоматична заява, коли сторони, що переслідують цілі або підіграють НАБУ, не довіряють ВАКС, із яким з моменту створення антикорупційної системи практично завжди було повне взаєморозуміння.

На даний момент аналогічну справу розглядає інша суддя ВАКС за заявою, поданою в один день представниками лояльних до НАБУ ЦПК Шабуніна та Запорізького заводу феросплавів.

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Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП у четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. За цей період було проведено більше ніж 10 державних і міжнародних експертиз, всі вони підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, у ході розслідування не було виявлено ані збитків від дії формули, ані потерпілих.