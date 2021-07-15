Ферросплавные заводы и ЦПК снова вместе оспаривают закрытие дела "Роттердам+"

Дело "Роттердам+" прокурор САП закрыл в конце мая из-за отсутствия в нем состава преступления. Это было четвертое закрытие

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Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов и Центр противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина снова подали иски с просьбой отменить решение о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Заседание по иску Никопольского завода ферросплавов состоялось 15 июля, о чем свидетельствует видеозапись на официальном канале суда.

Следственная судья Екатерина Широкая в начале заседания сообщила, что истец подал заявление об отводе судьи. Из-за этого рассмотрение дела приостановлено до решения вопроса об отводе.

Заявители после назначения рассмотрения дела об отводе не явились в суд, по сути проигнорировав заседание, которое состоялось по их же инициативе. Заседание назначено на 16 июля. Это очень нетипичное, можно сказать симптоматичное заявление, когда стороны, преследующие цели или подыгрывающие НАБУ, не доверяют ВАКСу, с которым с момента создания антикоррупционной системы практически всегда было полное взаимопонимание.

В настоящий момент аналогичное дело рассматривает другая судья ВАКС по заявлению, поданному в один день представителями лояльных к НАБУ ЦПК Шабунина и Запорожского завода ферросплавов.

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Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.