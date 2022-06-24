Щоденний експорт: як українське зерно хочуть доправляти до інших країн

Зернова блокада: як союзники України вирішуватимуть проблему / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Зернова блокада для України скоро закінчиться: як очікується, вже у липні 2022 року українське зерно постачатиметься на експорт щодня. Але наразі йдеться не про морські постачання, а про альтернативні маршрути через Румунію, зокрема за допомогою судноплавства на Дунаї.

Як пише видання Bild, ці маршрути можуть стати затребуваними на постійній основі, адже все ще невідомо, коли Чорне море знову стане безпечним.

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За словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, зерно з України вже возять альтернативними маршрутами, але експорт ще нещоденний, тому його варто нарощувати.

При цьому Бербок заявила, що розблокування портів у Чорному морі залишається головним пріоритетом у боротьбі з російською "зерновою війною". Німеччина об'єднає свої зусилля зі США щодо роботи у цьому напрямку.

"Ми працюємо разом проти цинічної зернової війни Росії. Росія веде війну за допомогою зброї та зерна", – сказала вона.

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Тим часом, міністр сільського господарства ФРН Джем Оздемір озвучив ідею про створення не тимчасових, а постійних альтернативних маршрутів з вивезення зерна з України в обхід Чорного моря. Як пише видання EFE, чиновник вважає, що поставки Чорним морем будуть недоступними в довгостроковій перспективі навіть після завершення війни.

Куди вивозять українське зерно

Раніше українську пшеницю вдалося доставити до Литви, звідки вона також вирушить до інших країн морем.

Зерно везли поїздом в обхід Білорусі через Польщу. Ешелон прибув у литовське місто Шештокус і звідти вирушить до порту Клайпеда.

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"Сьогодні" раніше писали, як Україна має боротися з крадіжкою нашого зерна окупантами, і розповідали, як українська кукурудза прибула до іспанського порту.