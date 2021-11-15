"Європу розірвало!" Хто проти "Північного потоку – 2", а хто залишився на боці РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерка закордонних справ Великої Британії закликала Європу об'єднатися проти введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік – 2" у Балтійському морі.

Про це Ліз Трасс сказала в інтерв'ю Sunday Telegraph.

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"Сьогодні" запитали в експерта, що думають про запуск російського газопроводу в Європі і як інші країни можуть вплинути на цей процес.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, все залежить від конкретної країни.

Наприклад, для Великої Британії та Франції запуск потоку – це вкрай невигідно, а ось Німеччина за, оскільки це дозволить їй стати газовим хабом.

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"Європу розірвало, є країни, яким економічно вигідний "Північний потік – 2", а є яким невигідний. До чого це може призвести? До затягування, оскільки взагалі не запустити трубопровід буде складно, запровадити такі санкції, щоб повністю його заблокувати, – це малоймовірно", – зазначив експерт.

На думку Олександра Охріменка, Німеччина досить сильна країна в Євросоюзі й вона тиснутиме на інших, а також пропонуватиме різні пільги .

Може затягнути процес

"Північний потік – 2" однозначно запустять, тільки це може бути із затримкою. Затягнутися це може десь ще на пів року. З формальної точки зору, його можна сертифікувати вже в січні, але це може призвести до того, що потік буде сертифікований лише влітку".

Експерт також зазначив, що США вже зробили все можливе для гальмування цього процесу та на гострий конфлікт із Німеччиною вони не підуть.

Раніше "Сьогодні" з експертами розбиралися, коли все-таки можуть сертифікувати скандальний газопровід.

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А також писали, як у Німеччині висловилася у бік України щодо "Північного потоку – 2".