Євро знову впав в ціні, а долар виріс – офіційний курс

Євро подешевшав на 16 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 1 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют :

1 долар США – 26,61 грн;

1 євро – 30,82 грн;

1 злотий – 6,68 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

У порівнянні з попереднім банківським вдень, долар подорожчав на 3 копійки, а євро, навпаки, подешевшав на 16 копійок. Польський злотий також подешевшав на 1 копійку.

Ситуація на валютному ринку

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Кабмін 29 вересня провів найбільші в поточному році виплати за євробондами – 2,1 млрд доларів США. Майже половина цієї суми (1,0 млрд) будуть погашені за рахунок 2,7 млрд доларів, що надійшли від МВФ.

"Зниження рівня держборгу сприятливо позначиться на українському валютному ринку в довгостроковій перспективі", – підкреслив аналітик Roboforex Андрій Гойл.

За повідомленням EUobserver, ряд членів ЄС мають намір вийти з пропозицією посилити візовий режим для деяких країн пострадянського простору (в тому числі і України). Це негативно вплине на обсяг валютних переказів від заробітчан.

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Він прогнозує, що до кінця поточного тижня долар США до гривні скоректується до рівня 26,75. Єдина європейська валюта, судячи про все, зміцниться до позначки 31,45.

Що відбувалося з курсом:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).