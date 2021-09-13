Євро несподівано впав в ціні, а долар виріс – офіційний курс

Євро знизився на 14 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 14 вересня:
|13.09
|14.09
|зміна
|1 долар США
|26,67 грн
|26,69 грн
|+0,02
|1 євро
|31,58 грн
|31,44 грн
|-0,14
Отже, курс долара в порівнянні з попереднім банківським вдень виріс на дві копійки, а курс євро знизився на 14 копійок.
Що робити з валютою
За оцінкою експертів, зараз склалася цікава ситуація: примножити заощадження можуть як ті, хто вірить в міцну гривню, так і ті, хто інвестує в дешевий долар. Головне – вчасно "перекласти", як кажуть банкіри, з однієї валюти в іншу.
"Поки долар коштує дешевше 27 грн, треба купувати, – впевнений експерт Андрій Шевчишин. – Пружина стискається, нерезиденти виходять з ОВДП, новим додатковим ризиком для України стане те, що РФ і Білорусь тепер – союзні держави. Це ризики для нас і військові, і економічні, адже зрозуміло що буде проводитися єдина політика, вигідна РФ".
Що відбувалося з курсом долара
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.