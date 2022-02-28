Евакуація в Україні: як курсуватимуть поїзди "Укрзалізниці" по країні та до Польщі

Як курсуватимуть поїзди 28 лютого / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" повертається до системного формування графіка руху на добу, який може змінюватися в міру необхідності.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.

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Які рейси заплановані 28 лютого по станції Київ

У добу 28 лютого заплановано такі рейси по станції КИЇВ.

№016 РАХІВ — ХАРКІВ 01:56. №022 ТРУСКАВЕЦЬ — ХАРКІВ 02:50. №002 КОСТЯНТИНІВКА — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04:02. №260 ВОРОХТА — КИЇВ 04:21. №114, №142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06:23. №715 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 06:50. №722 КИЇВ-ПАС. — ХАРКІВ-ПАС. 09:00 (станція Дарниця 09:22). №738 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 11:50. №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12:06. №114, №142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13:34. №749 КИЇВ-ПАС. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14:07. №769 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14:25. №055 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 15:02. №013 КИЇВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17:12. №740 КИЇВ-ПАС. — КРИВИЙ РІГ ГОЛ. 17:22. №790 КИЇВ-ПАС. — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17:42. №792 КИЇВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУК 17:42. №726 КИЇВ-ПАС. — ХАРКІВ-ПАС. 18:03. №081 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 18:30. №067 КИЇВ-ПАС. — ВАРШАВА ВС. 18:48

Додатково призначено

№715 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 20:00

Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

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Які рейси заплановані 28 лютого по станції Харків

Розклад руху поїздів по станції Харків у добу 28 лютого виглядатиме таким чином:

№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04:11. №138 ХМЕЛЬНИЦЬК — ЛИМАН 08:20. №046 КРАМАТОРСЬК — УЖГОРОД 12:36. №723 ХАРКІВ-ПАС. — КИЇВ-ПАС. 15:00. №114, 142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14:39. №015 ХАРКІВ-ПАС. — РАХІВ 15:09. №077 ХАРКІВ-ПАС. — МАРІУПОЛЬ 16:23. №795 ХАРКІВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ. 19:27. №021 ХАРКІВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 20:15. №138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦЬК 21:26. №007 ХАРКІВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21:43. №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 22:40

Водночас для покращення обслуговування пасажирів, які прямують до Державного кордону України з країнами ЄС, замість електропоїздів №7603/7604 та №7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.

28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 вирушив зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушив о 05:27 зі Львова до Чопа та зворотно.

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Нагадаємо, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Рейси до Польщі

О 13:00 запланований рейс Львів — Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців — до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина).

При цьому зазначимо, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.

Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси "Укрзалізниці" є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами в напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.

Посадка на рейси "Укрзалізниці"

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів.

Нагадаємо, що у зв'язку з введенням у столиці комендантської години до 8 ранку 28 лютого висадка пасажирів з усіх потягів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу.

Раніше ми розповідали, що через обстріл у Харківській області постраждали провідники.