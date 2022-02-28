Евакуація в Україні: як курсуватимуть поїзди "Укрзалізниці" по країні та до Польщі

Як курсуватимуть поїзди 28 лютого / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" повертається до системного формування графіка руху на добу, який може змінюватися в міру необхідності.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.
Які рейси заплановані 28 лютого по станції Київ
У добу 28 лютого заплановано такі рейси по станції КИЇВ.
- №016 РАХІВ — ХАРКІВ 01:56.
- №022 ТРУСКАВЕЦЬ — ХАРКІВ 02:50.
- №002 КОСТЯНТИНІВКА — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04:02.
- №260 ВОРОХТА — КИЇВ 04:21.
- №114, №142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06:23.
- №715 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 06:50.
- №722 КИЇВ-ПАС. — ХАРКІВ-ПАС. 09:00 (станція Дарниця 09:22).
- №738 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 11:50.
- №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12:06.
- №114, №142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13:34.
- №749 КИЇВ-ПАС. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14:07.
- №769 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14:25.
- №055 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 15:02.
- №013 КИЇВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17:12.
- №740 КИЇВ-ПАС. — КРИВИЙ РІГ ГОЛ. 17:22.
- №790 КИЇВ-ПАС. — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17:42.
- №792 КИЇВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУК 17:42.
- №726 КИЇВ-ПАС. — ХАРКІВ-ПАС. 18:03.
- №081 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 18:30.
- №067 КИЇВ-ПАС. — ВАРШАВА ВС. 18:48
Додатково призначено
- №715 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 20:00
Які рейси заплановані 28 лютого по станції Харків
Розклад руху поїздів по станції Харків у добу 28 лютого виглядатиме таким чином:
- №114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04:11.
- №138 ХМЕЛЬНИЦЬК — ЛИМАН 08:20.
- №046 КРАМАТОРСЬК — УЖГОРОД 12:36.
- №723 ХАРКІВ-ПАС. — КИЇВ-ПАС. 15:00.
- №114, 142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14:39.
- №015 ХАРКІВ-ПАС. — РАХІВ 15:09.
- №077 ХАРКІВ-ПАС. — МАРІУПОЛЬ 16:23.
- №795 ХАРКІВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ. 19:27.
- №021 ХАРКІВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 20:15.
- №138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦЬК 21:26.
- №007 ХАРКІВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21:43.
- №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 22:40
Водночас для покращення обслуговування пасажирів, які прямують до Державного кордону України з країнами ЄС, замість електропоїздів №7603/7604 та №7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.
28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 вирушив зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушив о 05:27 зі Львова до Чопа та зворотно.
Рейси до Польщі
О 13:00 запланований рейс Львів — Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців — до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина).
При цьому зазначимо, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.
Посадка на рейси "Укрзалізниці"
Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.
Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів.
Нагадаємо, що у зв'язку з введенням у столиці комендантської години до 8 ранку 28 лютого висадка пасажирів з усіх потягів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу.
Раніше ми розповідали, що через обстріл у Харківській області постраждали провідники.