Е-гривню випробують на зарплатах чиновників

У Мінцифри придумали, як тестувати е-гривню / Фото: Сьогодні

Цифрову версію української валюти – е-гривню – можуть використовувати для виплати зарплат співробітникам Міністерства цифровий трансформації. Це допоможе протестувати електронну гривню, перш ніж впроваджувати її для соціальних виплат.

Такий експеримент анонсував міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН.

"Як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифровий трансформації в електронній гривні. Українці займають перше місце в світі по адаптивності до віртуальних активів. Відкритість технологій може бути одним з наших переваг в світі. Це також приваблює додаткові інвестиції ", – сказав міністр.

За його словами, не варто починати впровадження е-гривні з соціальних виплат.

Що таке е-гривня?

Е-гривня – це електронна форма національної валюти. Вона може використовувати технологію блокчейна , Але це не робить її криптовалюта.

Такий тип електронної валюти дає можливість знизити вартість безготівкових операцій за рахунок відмови від еквайрингової комісії при здійсненні платежу.

Е-гривня може стати альтернативою існуючим засобам і інструментам роздрібних платежів – готівковим, платіжними дорученнями, платіжними картками та електронних грошей.

У Національного банку України вже є проєкт такої валюти – це е-гривня, її вже тестували в 2016-18 роках. нещодавно Нацбанк вирішив зосередитися на трьох варіантах використання е-гривні:

е-гривня для роздрібних безготівкових платежів з можливістю здійснення цільових соціальних виплат;

е-гривня для використання в сфері, пов'язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами);

е-гривня для транскордонних платежів.

Нагадаємо, нещодавно глава МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що цифрові валюти центробанків стануть по-справжньому безпечним платіжним засобом майбутнього.

Крім того, в Мінцифри пропонували здійснювати контроль за субсидіями за допомогою е-гривні.

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