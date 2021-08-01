ДТП поїзда і вантажівки біля Решетилівки: в "Укрзалізниці" відзвітували про кінець ремонту

Після того, як на регульованому переїзді вантажний трейлер зіткнувся з поїздом, запізнювалась низка поїздів

Аварія поїзда і вантажівки біля Решетилівки. Колаж: "Сьогодні"

Біля станції Решетилівка (Полтавська область), де на регульованому переїзді сталося зіткнення поїзда і вантажного трейлера, "Укрзалізнция" завершила робітні роботи.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Тепер все поїзда по ділянці слідують за графіком.

Через ДТП, яке сталося 30 липня біля станції Решетилівка, госпіталізували робітницю "Укрзалізниці".

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Через аварію спізнювалися такі поїзди:

№85 Новоолексіївка – Львів;

№138 Хмельницький – Лисичанськ;

№46 Лисичанськ – Ужгород;

№70 Львів – Маріуполь.

Також раніше ми повідомляли, що 26 липня в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця". Нагадаємо, нещодавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі.