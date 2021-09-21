Долар в Україні застопорився – курс НБУ

Гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 21 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,71 грн;

1 євро – 31,27 грн;

1 злотий – 6,8 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара подорожчав на 1 копійку, а євро подешевшав на 19 копійок. Злотий знизився в ціні на 8 копійок, а рублі – на 5 копійок.

У четвер, 20 вересня, долар на міжбанку подорожчав на 1 копійку, тим часом євро знизився в ціні на 9 копійок.

Долар до завершення торгів коштував 26,78/26,7 грн (купівля/продаж).

Євро до закриття торгів торгувався на рівні 31,26/31,27 грн (купівля/продаж).

Що чекає долар найближчим часом

Як розповів сайту "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, протягом тижня невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренду по долару на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"Наступного тижня гривня може знову зміцнитися, все залежатиме від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він у ту ж мить же викупить надлишки валюти", – прогнозує Олександр Охрименко.

Що відбувалося з курсом: