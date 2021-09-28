Долар кинувся вгору, а євро впав в ціні – курс НБУ

В Україні знову подорожчала валюта / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 28 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют :

1 долар США – 26,65 грн;

1 євро – 31,17 грн;

1 злотий – 6,78 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Незважаючи на те, що після вихідних валюта подорожчала, ситуація на ринку трохи змінилася. Долар виріс на 1 копійку, а євро навпаки, впав на 4 копійки. У той же час вартість польського злотого не змінилася.

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Що робити з валютою

За оцінкою експертів, зараз склалася цікава ситуація: примножити заощадження можуть як ті, хто вірить в міцну гривню, так і ті, хто інвестує в дешевий долар. Головне – вчасно "перекласти", як кажуть банкіри, з однієї валюти в іншу.

"Поки долар коштує дешевше 27 грн, треба купувати, – упевнений Андрій Шевчишин. – Пружина стискається, нерезиденти виходять з ОВДП, новим додатковим ризиком для України стане те, що РФ і Білорусь тепер – союзні держави. Це ризики для нас і військові, і економічні, адже зрозуміло що буде проводитися єдина політика, вигідна РФ".

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Такої ж думки і Максим Орищак. Він вважає, що поточне рішення щодо монетарної політики, або намір підвищити ставку в майбутньому до 9%, не врятують від зростання цін всередині країни. В таких умовах може початися зростання попиту на валюту, так як люди будуть побоюватися девальваційних стрибків.

Що відбувалося з курсом долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, в сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.