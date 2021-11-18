Долар пішов вгору, а євро падає: НБУ розрахував новий курс гривні

Курс долара зріс на 10 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 18 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,51 грн.;

1 євро – 30,0 грн;

1 злотий – 6,44 грн.;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Курс долара зріс на 10 копійок, а євро знизився на 3 копійки. У той же час, злотий подешевшав на 1 копійку, а рубль виріс на 5.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

17 листопада долар подорожчав на 10 копійок, із ранкових 26,52/26,54 до 26,42/26,44 гривень до кінця сесії. Хоча вранці Нацбанк стартував на рівні 26,55 у продажу.

Євро подешевшав на 12 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 29,92 у купівлі та 29,95 у продажу.

Раніше ми повідомляли, що протягом тижня гривня зберігатиме свої позиції. Нижче 26 курс готівкового продажу не опуститься, а ось курс покупки може пробити цей психологічний рубіж.