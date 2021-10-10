Долар пішов у піке: пора його позбуватися чи варто почекати

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На тижні, що минає, долар не просто продовжив дешевшати, а пішов у піке – не дуже круте, але помітне. Думки фінансових аналітиків розходяться: одні не виключають, що гривню скоро девальвують примусово, інші – що вона і далі зміцнюватиметься. Що відбувається на валютному ринку і куди далі піде курс долара в жовтні, з'ясували "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Після стабільного курсу у минулі вихідні курс готівкового долара почав валитися вже з понеділка. За три дні долар подешевшав на 21 копійку, в середньому по 7 копійок на день. До п'ятниці падіння сповільнилося, і на вихідні встановився середній курс 26,45 грн/долар у продажу і 26,26 – в купівлі. Це на 25 копійок менше, ніж тиждень тому. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) розширився на копійку в понеділок і залишався стабільним: 19-20 копійок. Востаннє долар коштував так дешево в червні 2020 року.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар, – 26,33 грн (на 27 коп. дешевше, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар, – 26,35 грн (на 26 коп. дешевше, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається в обмінниках, які працюють на скупку валюти. Заявлений низький курс продажу, як правило, віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 26,45 грн/долар, при цьому курс купівлі – не вище 26,30.

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Нацбанк після вихідних також весь тиждень зміцнював гривню: вона відіграла у долара 28 копійок, це більше 1% вартості. На понеділок, 11 жовтня, Нацбанк трохи послабив гривню, встановивши курс 26,35 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти зазначають, що на міжбанку, як і раніше, переважає пропозицію долара над попитом, а Нацбанк неактивно викуповує надлишки валюти в резерви, дозволяючи гривні зміцнюватися.

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За словами Олександра Охріменка, експортери змушені продавати зароблену валюту для ведення господарської діяльності всередині країни (сплата податків, виплата зарплат і тощо), А ось імпортери, як і раніше, малоактивні, переважно завозять товари критичного імпорту, насамперед енергоносії.

"Головна причина пасивності імпортерів – загроза нового локдауну, через який не буде попиту на привізні товари", – пояснив Олександр Охріменко.

Експерт також повідомив, що на готівковому ринку клієнти-фізичні особи розділилися на два приблизно однакових табори: одні активно здають валюту, інші так само активно її купують. За даними НБУ, за вересень населення здало готівкової валюти на 26 млн доларів більше, ніж купило. У серпні, навпаки, купили на 400 млн доларів більше, чекаючи осіннього подорожчання.

Андрій Шевчишин здивований тим, що ринок продовжує ігнорувати енергетичні, епідеміологічні та політичні ризики.

"Нерезиденти відновили вихід з українських гривневих цінних паперів, за останні п'ять днів вони знизили портфель в ОВДП на 1 млрд грн (на 1%). Розміщення Мінфіном бондів у вівторок виявилося слабким, нерезиденти були пасивні. Кредиту МВФ цього року не очікуємо. І при всьому цьому гривня зміцнюється", – говорить Андрій Шевчишин.

Пояснення такому феномену запропонував Олег Пендзин. Він каже, що економічних передумов для зміцнення гривні немає, тільки ситуативні. Але, на думку, аналітика, тривалий час спостерігається відсутність узгоджених дій між Нацбанком і урядом. Нацбанк зміцнює гривню, а Мінфін безуспішно намагається її ослабити.

"У Нацбанку дали зрозуміти, що не стануть стримувати зміцнення гривні, – зазначив Олег Пендзин. – Сильна гривня плюс зростання прибутковості українських ОВДП вигідні тільки тим, хто в них інвестує, насамперед це нерезиденти. А її невелике послаблення йде на користь економіці країни. Поки в збитках всі: і держбюджет, і експортер, і пересічний українець".

Подібна думка у Максима Орищака.

"Оптимістичний настрій щодо гривні заснований на тому, що уряд не боротиметься зі зміцненням гривні. А неодноразове підвищення облікової ставки Нацбанком протягом року стримає падіння національної валюти", – підсумував Максим Орищак.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти очікують подальшого зміцнення гривні, але з застереженнями.

"Тенденція зростання гривні проти долара (і євро) продовжиться, – упевнений Максим Орищак. – З 11 по 17 жовтня середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в рамках 26,25-26,50 грн".

З ним згоден і Андрій Шевчишин.

"Найближчим часом гривня зберігає перспективи зміцнення через слабкість покупців валюти. Очікуємо коливання в діапазоні 26,3-26,4 грн/долар", – зазначив експерт.

Олександр Охріменко не виключає, що до середини жовтня гривня зміцниться в межах 20 копійок, тобто може бути 26,25 грн/долар в готівковому продажі.

Нарешті Олег Пендзин каже, що перспективи подальшого курсу гривні залежать не від економічних, а від політичних рішень.

"Якщо наступного тижня їх не буде, тренд на зміцнення гривні збережеться. І навпаки", – впевнений Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко підтвердив свій прогноз: гривня поки, як мінімум, не подешевшає, тому гривневі вклади ще місяць залишаться вигіднішими валютних заначок.

Інші експерти радять інвестувати у валюту, але їх довгострокові прогнози стосовно зміцнення долара стали обережнішими. Так, Олег Пендзин каже, що очікуване сезонне зміцнення долара стримує не тільки позиція Нацбанку, а й нове зростання пандемії коронавірусу, тому вигода від його купівлі нині не настільки очевидна, як здавалося раніше.

Схожа думка у Андрія Шевчишина.

"Долар підбираємо, але коли його "прорве", вже не знаю, – каже Андрій Шевчишин. – На мій погляд, пружина стискається все більше, за кулуарною інформацією, курс може бути навіть 25-25,3 грн/долар, як 2019 року. Поки немає сильних покупців валюти, відскоку не буде... Тому чекаємо".

Думку ще одного фінансового аналітика про довгостроковий прогноз курсу долара дивіться в сюжеті