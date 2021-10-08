Гривня послабила позиції: що буде з курсом на початку тижня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 11 жовтня

Долар в Україні знову змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 11 жовтня:

8.10 11.10 зміна 1 долар США 26,33 грн 26,35 грн +0,02 1 євро 30,44 грн 30,47 грн +0,03

У порівнянні з курсом, який НБУ встановлював на 8 жовтня, долар подорожчав на 2 копійки, а євро-на 3 копійки.

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Що відбувається на валютному ринку

Курс гривні в п'ятницю, 8 жовтня, відкочується до рівня 26,36 гривень за долар. Ринок залишається у владі продавців, які домінують останні тижні, дозволяючи гривні рекордно зміцнюватися, розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин в коментарі "Сьогодні".

"НБУ не особливо стримує тенденцію, дозволяючи гривні зміцнюватися і далі. У той же час покупці валюти не виявляють себе. Країна повільно входить в жорсткі епідеміологічні обмеження (з 10 жовтня Харківська та Херсонські області в червоній зоні), що стримує імпорт", – заявив експерт.

Тим часом нерезиденти відновили вихід з ОВДП. За останні 5 днів нерезиденти знизили портфель в ОВДП на 1 млрд гривень. Нагадаємо, що розміщення Мінфіном бондів у вівторок виявилося слабким, і нерезиденти були пасивні.

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Однак, ринок все також продовжує ігнорувати енергетичні, епідеміологічні та політичні ризики.

Серед новин виділимо плани до кінця тижня закінчити роботу над меморандумом з МВФ про продовження поточної програми на шість-дев'ять місяців. Однак кредиту від Фонду не очікуємо в цьому році, розповів Шевчишин.

Що буде з курсом у 2022 році

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, невелика девальвація може бути навіть корисною для української економіки.

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Експерт вважає, що на початку 2022 року варто очікувати курсу 27,5 грн/дол, а до кінця року цей показник складе приблизно 27,8-28 грн/дол.

А ось Андрій Шевчишин має менш оптимістичний прогноз. На його думку, при стабільній ситуації коридор середнього курсу складе 28,3-28,9 грн/дол ., а в разі негативного сценарію може підскочити до 33-35 грн/дол.