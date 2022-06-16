Долар втрачає впевненість? Що відбувається з валютою на чорному ринку

Як поводить себе долар на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Ситуація із доларом в Україні на чорному ринку змінюється постійно. Курс то знижується, то підвищується до рекордних значень.
Станом на першу половину дня четверга, 16 червня, курс продажу американської валюти склав 35,69 грн/дол. Днем раніше курс був на 10 копійок нижче.
Тим часом курс покупки складає 35,53 грн/дол.
Найнижчий курс продажу серед пропозицій складає 35,53 грн/дол., а найвищий – 36 грн/дол.
Яким буде курс у найближчі півроку?
Як розповів раніше в коментарі "Сегодня" фінансовий аналітик Олексій Кущ, справжній курс у найближчі півроку може "погладшати" ще на 15% – через девальвацію. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.
Тому гривня навряд чи зміцниться вище за 30 грн/дол, за словами економіста – це вже практично неможливо.
"Мало того, що це неможливо, це ще й не бажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.
Раніше ми розповідали, скільки грошей тепер можна зняти з картки за кордоном. Також ми писали, що буде з цінами та курсом долара після рекордного підвищення облікової ставки.