Долар втрачає впевненість? Що відбувається з валютою на чорному ринку

Як поводить себе долар на чорному ринку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація із доларом в Україні на чорному ринку змінюється постійно. Курс то знижується, то підвищується до рекордних значень.

Станом на першу половину дня четверга, 16 червня, курс продажу американської валюти склав 35,69 грн/дол. Днем раніше курс був на 10 копійок нижче.

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Курс долара поводить себе по "тихому" на чорному ринку у четвер, 15 червня

Тим часом курс покупки складає 35,53 грн/дол.

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Найнижчий курс продажу серед пропозицій складає 35,53 грн/дол., а найвищий – 36 грн/дол.

Яким буде курс у найближчі півроку?

Як розповів раніше в коментарі "Сегодня" фінансовий аналітик Олексій Кущ, справжній курс у найближчі півроку може "погладшати" ще на 15% – через девальвацію. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.

Тому гривня навряд чи зміцниться вище за 30 грн/дол, за словами економіста – це вже практично неможливо.

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"Мало того, що це неможливо, це ще й не бажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.

Раніше ми розповідали, скільки грошей тепер можна зняти з картки за кордоном. Також ми писали, що буде з цінами та курсом долара після рекордного підвищення облікової ставки.