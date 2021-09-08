Долар знову впав у ціні – курс НБУ

Долар знову подешевшав / Фото: AFP, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 8 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,73 грн;

1 євро – 31,7 грн;

1 злотий – 7,02 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Курс долара впав на 7 копійок (в порівнянні з попереднім банківським днем), а євро знизився на 10 копійок. Водночас злоті і рублі практично не змінилися в ціні – впали на 1 і 3 копійки відповідно.

На міжбанку 7 вересня долар і євро також зберегли тенденцію зниження іноземної валюти.

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Долар подешевшав на 6 копійок в купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,7/26,72 грн (купівля/продаж).

Євро також впав у ціні на 10 копійок в купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,65/31,67 грн (купівля/продаж).

Прогноз експертів

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що восени курс гривні зафіксується на рівні 27,5 грн за долар.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також вважає, що значної девальвації національної валюти не буде аж до кінця року, з огляду на очікування рекордного врожаю й отримання Україною 2,7 млрд доларів від МВФ.

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.