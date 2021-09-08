Доллар снова упал в цене – курс НБУ

Доллар опять подешевел / Фото: AFP, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 8 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,73 грн;

1 евро – 31,7 грн;

1 злотый – 7,02 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

Курс доллара упал на 7 копеек (по сравнению с предыдущим банковским днем), а евро снизился на 10 копеек. В то же время злотые и рубли практически не изменились в цене – упали на 1 и 3 копейки соответственно.

На межбанке 7 сентября доллар и евро также сохранили тенденцию снижения иностранной валюты.

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Доллар подешевел на 6 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,7/26,72 грн (покупка/продажа).

Евро также упал в цене на 10 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,65/31,67 грн (покупка/продажа).

Прогноз экспертов

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что осенью курс гривни зафиксируется на уровне 27,5 грн за доллар.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также считает, что значительной девальвации национальной валюты не будет вплоть до конца года, учитывая ожидание рекордного урожая и получение Украиной 2,7 млрд долларов от МВФ.

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.