Долар знову покотився вниз – курс НБУ

Долар в Україні подешевшав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 9 листопада:

8.11 9.11 Зміна 1 долар США 26,10 грн 26,08 грн -0,02 1 євро 30,10 грн 30,20 грн +0,10

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на понеділок, 8 листопада, долар подешевшав на 2 копійки, а євро став вищим на 10 копійок.

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Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, ринок зараз перебуває під тиском продавців, проте охочих купити валюту мало. Поки ринок під тиском, НБУ продовжує накопичувати валютні резерви.

Так, за жовтень ЗВР України збільшилися на 3,3% до 29,7 млрд. доларів США за рахунок купівлі валюти на міжбанку. За словами Андрія Шевчишина, активність нерезидентів обмежує скупчення збройних сил РФ поблизу кордонів України та активізацію бойових дій на лінії розмежувань.

Експерт очікує, що найближчим часом гривня ще може зміцнитися на тлі надмірної пропозиції валюти. до рівня 26-26,1 гривень за долар. Після того, як пропозиція на ринку стабілізується, курс може повернутися до попередніх позначок.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.