Долар і євро знову впали в ціні

Гривня закріпилася до долара і євро - курс валют НБУ на 24 вересня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 24 вересня:

23.09 Реклама 24.09 зміна 1 долар США Реклама 26,67 грн 26,52 грн -0,15 1 євро 31,28 грн 31,08 грн -0,20

Долар і євро за офіційним курсом знову знизилися в ціні. Американська валюта подешевшала на 15 копійок, порівняно із попереднім днем, а євро став дешевше аж на 20 копійок.

Курс валют у вересні

Попри поступове зниження ціни на доллар, гривня може обвалитись у будь-який момент, каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

На думку експерта, різка зміна курсу може відбутись після значного сплеску захворюванності на коронавірус, який спричинить швидкий вихід інвесторів з українських цінних паперів і зростання їхнього попиту на валюту.

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.