Долар дешевшає. Що буде з курсом найближчим часом – прогноз експертів

Як розповіли "Сьогодні" експерти, гривня в останній тиждень липня трохи подешевшає, до 27,30 грн / долар

Що відбувається з курсом долара / Фото: Сьогодні

Найближчим часом гривня може дійти до психологічної позначки 27 гривень за долар не тільки в покупці, але і в продажу – у неї є всі шанси на зміцнення.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко. Думки експертів відрізняються.

Андрій Шевчишин очікує, що НБУ може вийти на ринок з покупками валюти, для стримування руху нижче 27 грн.

"Цікава буде позиція нерезидентів після рішення НБУ про підвищення облікової ставки. Нерезиденти з початку липня знизили свій портфель ОВДП на 2,8 млрд грн гривень. Можливо, в найближчі дні нерезиденти стануть на паузу, або навіть повернуться до покупок, але все буде залежати вже від запропонованої прибутковості за українськими ОВДП ", – каже він.

Олександр Охрименко каже, що з понеділка спадний тренд зміниться на висхідний, так як пропозиція валюти буде менше. Курс готівкового продажу експерт бачить на тижні близько 27,20 грн/долар.

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Олег Пендзин очікує, що гривня в останній тиждень липня трохи подешевшає, до 27,30 грн/долар, так як нівелюються фактори, які її зміцнили. За його словами, тренд на ослаблення гривні виявиться плавним через низький попит на валюту.

Однак експерти вважають, що ще місяць не варто переходити з гривневих депозитів у валюту, так як поки на гривні можна заробити більше, ніж на доларі.

До речі, за "Індексом бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: