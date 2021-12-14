До 86 тис. грн на місяць! Хто має шанси на таку велику зарплату в Україні

В Україні зросла середня зарплата

Протягом 2021 року зарплати в Україні зростали. Лідерство за середньою заробітною платою та кількістю відкритих вакансій традиційно утримує Київ. Проте і у Львівській області деяким спеціалістам готові платити до 86 500 грн на місяць.

Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

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ТОП-5 регіонів з найвищою зарплатою

Перше місце. Київ

Протягом року роботодавці в Києві в середньому пропонували кандидатам зарплату від 29 405 до 40 342 грн. Але навіть за найнижчих показників середня зарплата в Києві більша, ніж в інших регіонах.

Друге місце. Харківська область

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Якщо у квітні цього року середня зарплата в актуальних вакансіях становила 32 799 грн, то у листопаді знизилась до 17 100 грн. Найбільше у Харківській області, як і в столичному регіоні, пропонують пошукачам в IT-сфері.

Третє місце. Одеська область

За період з квітня по листопад 2021 року найвища середня зарплата становила 27 393 грн, однак вона знизилася до 21 400 грн. Найвищі зарплати пропонують як у сфері Інформаційних технологій, так і банківській системі.

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Четверте місце. Львівська область

З квітня по листопад 2021 року рівень середньої зарплати у відкритих вакансіях знизився з 22 282 до 14 400 грн. Найвищі зарплати пропонують:

спеціалісту з продажу в Digital-агентстві – від 38 000 до 80 000 грн на місяць;

керівнику відділу продажу зі знанням англійської мови в рекламній компанії – від 30 000 до 60 000 грн;

менеджеру з елітної нерухомості – від 32 400 до 86 500 грн.

П'яте місце. Дніпропетровська область

Середня заробітна плата до листопада в області знизилася від 21 215 грн у квітні до 17 200 грн у листопаді. Найвищі зарплати зараз пропонують в актуальних IT-вакансіях.

В Україні зросла мінімальна зарплата

Розмір мінімальної зарплати з 1 грудня становив 500 гривень. Тепер вона становить 6500 грн.

За 2021 рік це вже друге підвищення. Нагадаємо, з 1 січня мінімальна зарплата українців з 5000 грн зросла до 6000 грн. Наступне підвищення заплановане у жовтні 2022 року. До речі, в Україні заборгованість із зарплати становить понад 4 млрд грн.

Згідно з консенсус-прогнозом Мінекономіки, у 2022 році середня зарплата зросте до 15 778 грн.